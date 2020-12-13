Боруссия Д - ПСЖ 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
13 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 6-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - ПСЖ, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
ПСЖ
Париж, Франция
|1
|вр
|Грегор Кобель
|17
|зщ
|Мариус Вольф
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|6
|пз
|Салих Озджан
|11
|пз
|Марко Ройс
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|43
|пз
|Джейми Байно-Гиттенс
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Витинья
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|23
|нп
|Рандаль Коло Муани
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Луис Энрике
История личных встреч
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|11.03.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|18.02.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|04.11.2010
|Лига Европы
|Группа J. 4-й тур
|0 : 0
|21.10.2010
|Лига Европы
|Группа J. 3-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 3
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 2
|09.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 1
|24.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|5 : 2
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Изучаем расклады перед последним туром в группах E, F, G и H.Пока лишь два клуба гарантировали себе первое место Ещё 4 команды вышли из группы ЛЧ. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «ПСЖ». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.