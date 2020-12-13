02:32 ()
Свернуть список

Боруссия Д - ПСЖ 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
13 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 6-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Боруссия Д
ПСЖ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - ПСЖ, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
ПСЖ
Париж, Франция
1 Швейцария вр Грегор Кобель
17 Германия зщ Мариус Вольф
15 Германия зщ Матс Хуммельс
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
20 Австрия пз Марсель Забитцер
6 Турция пз Салих Озджан
11 Германия пз Марко Ройс
19 Германия пз Юлиан Брандт
43 Англия пз Джейми Байно-Гиттенс
14 Германия нп Никлас Фюллькруг
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
4 Уругвай пз Мануэль Угарте
17 Португалия пз Витинья
19 Южная Корея пз Ли Кан Ин
23 Франция нп Рандаль Коло Муани
7 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Германия Эдин Терзич
Испания Луис Энрике
История личных встреч
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур ПСЖ2 : 0Боруссия Д
11.03.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч ПСЖ2 : 0Боруссия Д
18.02.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Боруссия Д2 : 1ПСЖ
04.11.2010 Лига Европы Группа J. 4-й тур ПСЖ0 : 0Боруссия Д
21.10.2010 Лига Европы Группа J. 3-й тур Боруссия Д1 : 1ПСЖ
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Боруссия Д2 : 3
06.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала 2 : 0Боруссия Д
03.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур 1 : 1Боруссия Д
28.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур 1 : 3Боруссия Д
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Боруссия Д4 : 2
09.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур ПСЖ2 : 1
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур 0 : 2ПСЖ
28.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур ПСЖ1 : 1
24.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур ПСЖ5 : 2
11.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 0 : 3ПСЖ
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Изучаем расклады перед последним туром в группах E, F, G и H.Пока лишь два клуба гарантировали себе первое место Ещё 4 команды вышли из группы ЛЧ. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «ПСЖ». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close