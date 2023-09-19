Ньюкасл Юнайтед - Милан 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
13 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 6-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Милан, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Милан
Милан, Италия
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|6
|зщ
|Джамал Ласселлс
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|нп
|Жоэлинтон
|24
|нп
|Мигель Альмирон
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|42
|зщ
|Алессандро Флоренци
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|80
|пз
|Юнус Муса
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Рафаэл Леау
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 3
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
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Изучаем расклады перед последним туром в группах E, F, G и H.Пока лишь два клуба гарантировали себе первое место Ещё 4 команды вышли из группы ЛЧ. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Ньюкасл Юнайтед» — «Милан». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.