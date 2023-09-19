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Ньюкасл Юнайтед - Милан 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
13 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 6-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ньюкасл Юнайтед
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Милан, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Милан
Милан, Италия
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Киран Триппьер
6 Англия зщ Джамал Ласселлс
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
21 Англия зщ Тино Ливраменто
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
7 Бразилия нп Жоэлинтон
24 Парагвай нп Мигель Альмирон
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
16 Франция вр Мик Меньян
2 Италия зщ Давиде Калабрия
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
42 Италия зщ Алессандро Флоренци
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
80 США пз Юнус Муса
11 США нп Кристиан Пулишич
9 Франция нп Оливье Жиру
10 Португалия нп Рафаэл Леау
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур Милан0 : 0Ньюкасл Юнайтед
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 4 : 1Ньюкасл Юнайтед
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Ньюкасл Юнайтед
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
28.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур 3 : 2Милан
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Милан3 : 1
28.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур Милан1 : 3
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Милан1 : 0
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 2 : 2Милан
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Изучаем расклады перед последним туром в группах E, F, G и H.Пока лишь два клуба гарантировали себе первое место Ещё 4 команды вышли из группы ЛЧ. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Ньюкасл Юнайтед» — «Милан». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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