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Атлетико М - Лацио 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
13 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Атлетико М
Лацио

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Лацио, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Лацио
Рим, Италия
13 Словения вр Ян Облак
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
22 Испания зщ Марио Эрмосо
12 Бразилия зщ Самуэл Лино
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
8 Испания пз Сауль Ньигес
14 Испания пз Маркос Льоренте
6 Испания пз Коке
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Испания нп Альваро Мората
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
15 Италия зщ Николо Казале
34 Испания зщ Марио Хила
23 Албания зщ Эльсеид Хюсай
8 Франция пз Маттео Гендузи
32 Италия пз Данило Катальди
10 Испания пз Луис Альберто
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
20 Италия нп Маттиа Дзакканьи
17 Италия нп Чиро Иммобиле
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
19.09.2023 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур Лацио1 : 1Атлетико М
24.02.2012 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Атлетико М1 : 0Лацио
16.02.2012 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Лацио1 : 3Атлетико М
10.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Атлетико М2 : 1
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур 1 : 0Атлетико М
28.11.2023 Лига чемпионов Группа E. 5-й тур 1 : 3Атлетико М
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Атлетико М1 : 0
12.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Атлетико М3 : 1
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур 1 : 1Лацио
05.12.2023 Кубок Италии 1/8 финала Лацио1 : 0
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Лацио1 : 0
28.11.2023 Лига чемпионов Группа E. 5-й тур Лацио2 : 0
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 2 : 1Лацио

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