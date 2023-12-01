Атлетико М - Лацио 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
13 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Лацио, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Лацио
Рим, Италия
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|12
|зщ
|Самуэл Лино
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|8
|пз
|Сауль Ньигес
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|15
|зщ
|Николо Казале
|34
|зщ
|Марио Хила
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|24.02.2012
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 0
|16.02.2012
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 3
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|1 : 3
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1