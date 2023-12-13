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Порту - Шахтёр 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
13 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 6-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Порту
Шахтёр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Шахтёр, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Шахтёр
Украина
99 Португалия вр Диогу Кошта
15 Мексика зщ Хорхе Санчес
3 Португалия зщ Пепе
4 Португалия зщ Давид Карму
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
11 Бразилия пз Пепе
22 Аргентина пз Алан Варела
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
9 Иран пз Мехди Тареми
30 Бразилия нп Эванилсон
31 Украина вр Дмитрий Ризнык
5 Украина зщ Валерий Бондарь
22 Украина зщ Николай Матвиенко
16 Грузия зщ Ираклий Азаров
13 Грузия пз Георгий Гочолеишвили
21 Украина пз Артём Бондаренко
6 Украина пз Тарас Степаненко
10 Украина пз Георгий Судаков
11 Украина пз Александр Зубков
39 Бразилия нп Невертон
14 Украина нп Даниил Сикан
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Босния и Герцеговина Марино Пушич
История личных встреч
19.09.2023 Лига чемпионов Группа H. 1-й тур Шахтёр1 : 3Порту
10.12.2014 Лига чемпионов Группа H. 6-й тур Порту1 : 1Шахтёр
30.09.2014 Лига чемпионов Группа H. 2-й тур Шахтёр2 : 2Порту
23.11.2011 Лига чемпионов Группа G. 5-й тур Шахтёр0 : 2Порту
13.09.2011 Лига чемпионов Группа G. 1-й тур Порту2 : 1Шахтёр
09.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Порту3 : 1
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 0 : 3Порту
28.11.2023 Лига чемпионов Группа H. 5-й тур 2 : 1Порту
24.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Порту4 : 0
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 1 : 2Порту
08.12.2023 Украина - Премьер-лига 17-й тур Шахтёр2 : 0
03.12.2023 Украина - Премьер-лига 16-й тур Шахтёр2 : 0
28.11.2023 Лига чемпионов Группа H. 5-й тур Шахтёр1 : 0
24.11.2023 Украина - Премьер-лига 15-й тур Шахтёр0 : 0
12.11.2023 Украина - Премьер-лига 14-й тур Шахтёр1 : 3
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Изучаем расклады перед последним туром в группах E, F, G и H.Пока лишь два клуба гарантировали себе первое место Ещё 4 команды вышли из группы ЛЧ. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Порту» — «Шахтёр». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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