Порту - Шахтёр 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
13 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 6-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Шахтёр, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Шахтёр
Украина
|99
|вр
|Диогу Кошта
|15
|зщ
|Хорхе Санчес
|3
|зщ
|Пепе
|4
|зщ
|Давид Карму
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|11
|пз
|Пепе
|22
|пз
|Алан Варела
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|9
|пз
|Мехди Тареми
|30
|нп
|Эванилсон
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|16
|зщ
|Ираклий Азаров
|13
|пз
|Георгий Гочолеишвили
|21
|пз
|Артём Бондаренко
|6
|пз
|Тарас Степаненко
|10
|пз
|Георгий Судаков
|11
|пз
|Александр Зубков
|39
|нп
|Невертон
|14
|нп
|Даниил Сикан
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Марино Пушич
История личных встреч
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|1 : 3
|10.12.2014
|Лига чемпионов
|Группа H. 6-й тур
|1 : 1
|30.09.2014
|Лига чемпионов
|Группа H. 2-й тур
|2 : 2
|23.11.2011
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|0 : 2
|13.09.2011
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 3
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|2 : 1
|24.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 0
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|08.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|03.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|1 : 0
|24.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|12.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 3
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Изучаем расклады перед последним туром в группах E, F, G и H.Пока лишь два клуба гарантировали себе первое место Ещё 4 команды вышли из группы ЛЧ. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Порту» — «Шахтёр». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.