Антверпен - Барселона 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Босёйлстадион (Антверпен, Бельгия), вместимость: 12975
13 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 6-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антверпен - Барселона, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Босёйлстадион (Антверпен, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Барселона
Барселона, Испания
|1
|вр
|Жан Бутез
|2
|зщ
|Ричи Де Лат
|23
|зщ
|Тоби Алдервейрелд
|44
|зщ
|Сумола Кулибали
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|48
|пз
|Артур Вермерен
|27
|пз
|Мандела Кейта
|7
|нп
|Гирано Керк
|10
|нп
|Мишель Баликвиша
|19
|нп
|Чидера Эджуке
|18
|нп
|Винсент Янссен
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|20
|зщ
|Серхи Роберто
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|8
|пз
|Педри
|32
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|27
|нп
|Ламин Ямал
|7
|нп
|Ферран Торрес
Главные тренеры
|Марк ван Боммел
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|5 : 0
|09.12.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 17-й тур
|1 : 3
|06.12.2023
|Кубок Бельгии
|1/8 финала
|5 : 2
|02.12.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 16-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|1 : 0
|24.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 15-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 4
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|22.11.2023
|Лига Чемпионов (ж)
|Группа A. 2-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Изучаем расклады перед последним туром в группах E, F, G и H.Пока лишь два клуба гарантировали себе первое место Ещё 4 команды вышли из группы ЛЧ. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Антверпен» — «Барселона». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.