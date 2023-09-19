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Антверпен - Барселона 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Босёйлстадион (Антверпен, Бельгия), вместимость: 12975
13 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 6-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Антверпен
Барселона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антверпен - Барселона, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Босёйлстадион (Антверпен, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Барселона
Барселона, Испания
1 Франция вр Жан Бутез
2 Бельгия зщ Ричи Де Лат
23 Бельгия зщ Тоби Алдервейрелд
44 Франция зщ Сумола Кулибали
5 Нидерланды зщ Оуэн Вейндал
48 Бельгия пз Артур Вермерен
27 Бельгия пз Мандела Кейта
7 Нидерланды нп Гирано Керк
10 Бельгия нп Мишель Баликвиша
19 Нигерия нп Чидера Эджуке
18 Нидерланды нп Винсент Янссен
13 Испания вр Иньяки Пенья
23 Франция зщ Жюль Кунде
15 Дания зщ Андреас Кристенсен
20 Испания зщ Серхи Роберто
3 Испания зщ Алекс Бальде
8 Испания пз Педри
32 Испания пз Фермин Лопес Мартин
18 Испания пз Ориоль Ромеу
9 Польша нп Роберт Левандовски
27 Испания нп Ламин Ямал
7 Испания нп Ферран Торрес
Главные тренеры
Нидерланды Марк ван Боммел
Испания Хавьер Эрнандес
История личных встреч
19.09.2023 Лига чемпионов Группа H. 1-й тур Барселона5 : 0Антверпен
09.12.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 17-й тур 1 : 3Антверпен
06.12.2023 Кубок Бельгии 1/8 финала Антверпен5 : 2
02.12.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 16-й тур Антверпен1 : 0
28.11.2023 Лига чемпионов Группа H. 5-й тур 1 : 0Антверпен
24.11.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 15-й тур 1 : 1Антверпен
10.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Барселона2 : 4
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Барселона1 : 0
28.11.2023 Лига чемпионов Группа H. 5-й тур Барселона2 : 1
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур 1 : 1Барселона
22.11.2023 Лига Чемпионов (ж) Группа A. 2-й тур 1 : 3Барселона
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Изучаем расклады перед последним туром в группах E, F, G и H.Пока лишь два клуба гарантировали себе первое место Ещё 4 команды вышли из группы ЛЧ. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Антверпен» — «Барселона». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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