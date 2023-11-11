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Ковентри Сити - Саутгемптон 13 Декабря прямая трансляция

13 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 21-й тур
Ковентри Сити
Саутгемптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Саутгемптон, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Саутгемптон2 : 1 ДВКовентри Сити
08.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Ковентри Сити2 : 0
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур 2 : 1Ковентри Сити
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Ковентри Сити1 : 0
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 0 : 3Ковентри Сити
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ковентри Сити0 : 0
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур 1 : 1Саутгемптон
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Саутгемптон2 : 0
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Саутгемптон1 : 0
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 1 : 1Саутгемптон
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Саутгемптон2 : 1

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