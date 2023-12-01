Лестер Сити - Миллуолл 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
13 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Миллуолл, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 21-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
|22.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 2
|18.02.2017
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|4 : 0
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 4