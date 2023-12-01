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Лестер Сити - Миллуолл 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
13 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 21-й тур
Лестер Сити
Миллуолл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Миллуолл, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 21-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
22.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Миллуолл0 : 2Лестер Сити
18.02.2017 Кубок Англии 1/8 финала Миллуолл1 : 0Лестер Сити
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Лестер Сити4 : 0
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур 1 : 2Лестер Сити
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 1 : 1Лестер Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Лестер Сити2 : 0
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 1 : 0Лестер Сити
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур 1 : 0Миллуолл
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Миллуолл1 : 1
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 3 : 1Миллуолл
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Миллуолл0 : 3
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 0 : 4Миллуолл

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