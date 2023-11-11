Куинз Парк Рейнджерс - Плимут Аргайл 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
13 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Плимут Аргайл, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 21-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
|Мартин Сифуэнтес Корвильо
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|05.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|01.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 2
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|4 : 0
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 1
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1