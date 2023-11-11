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Куинз Парк Рейнджерс - Плимут Аргайл 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
13 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 21-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Плимут Аргайл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Плимут Аргайл, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 21-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
Испания Мартин Сифуэнтес Корвильо
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
05.09.2020 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Плимут Аргайл3 : 2Куинз Парк Рейнджерс
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0
01.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур 0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 2
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур 4 : 0Плимут Аргайл
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Плимут Аргайл2 : 1
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Плимут Аргайл2 : 0
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 2 : 1Плимут Аргайл

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