Оттава Сенаторз - Каролина Харрикейнз 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
13 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Каролина Харрикейнз
Роли
|70
|вр
|Йоонас Корписало
|31
|вр
|Антон Форсберг
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
|2
|зщ
|Артём Зуб
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
|85
|зщ
|Джейк Сандерсон
|23
|зщ
|Трэвис Хэмоник
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|21
|нп
|Мэтью Жозеф
|28
|нп
|Клод Жиру
|9
|нп
|Джош Норрис
|18
|нп
|Тим Штюцле
|91
|нп
|Владимир Тарасенко
|71
|нп
|Ридли Грейг
|81
|нп
|Доминик Кубалик
|27
|нп
|Паркер Келли
|49
|нп
|Рурк Шартье
|13
|нп
|Иржи Смейкал
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|32
|вр
|Антти Раанта
|22
|зщ
|Бретт Песке
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|76
|зщ
|Брэди Шей
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|24
|нп
|Сет Джарвис
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|88
|нп
|Мартин Нечас
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
|71
|нп
|Йеспер Фаст
|11
|нп
|Джордан Стаал
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|28
|нп
|Брендан Лемье
|18
|нп
|Джек Друри
|58
|нп
|Майкл Бантинг
Главные тренеры
|Ди Джей Смит
|Род Бриндамор
История личных встреч
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|05.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|09.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|03.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|10.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|13.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2