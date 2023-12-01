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Оттава Сенаторз - Каролина Харрикейнз 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
13 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Каролина Харрикейнз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Каролина Харрикейнз
Роли
70 Финляндия вр Йоонас Корписало
31 Швеция вр Антон Форсберг
6 Канада зщ Джейкоб Чикран
2 Россия зщ Артём Зуб
24 Канада зщ Джейкоб Бернард-Докер
85 США зщ Джейк Сандерсон
23 Канада зщ Трэвис Хэмоник
26 Швеция зщ Эрик Бреннстрём
19 Канада нп Дрейк Батерсон
7 США нп Брэди Ткачук
21 Канада нп Мэтью Жозеф
28 Канада нп Клод Жиру
9 США нп Джош Норрис
18 Германия нп Тим Штюцле
91 Россия нп Владимир Тарасенко
71 Канада нп Ридли Грейг
81 Чехия нп Доминик Кубалик
27 Канада нп Паркер Келли
49 Канада нп Рурк Шартье
13 Чехия нп Иржи Смейкал
52 Россия вр Пётр Кочетков
32 Финляндия вр Антти Раанта
22 США зщ Бретт Песке
8 Канада зщ Брент Бёрнс
74 США зщ Джейккоб Славин
76 США зщ Брэди Шей
5 США зщ Джейлен Чатфилд
7 Россия зщ Дмитрий Орлов
24 Канада нп Сет Джарвис
20 Финляндия нп Себастьян Ахо
23 США нп Стефан Ноэсен
88 Чехия нп Мартин Нечас
82 Финляндия нп Еспери Котканиеми
86 Финляндия нп Теуво Терявяйнен
71 Швеция нп Йеспер Фаст
11 Канада нп Джордан Стаал
48 Канада нп Джордан Мартинук
28 Канада нп Брендан Лемье
18 США нп Джек Друри
58 Канада нп Майкл Бантинг
Главные тренеры
Канада Ди Джей Смит
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 3Оттава Сенаторз
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 2Каролина Харрикейнз
05.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2 ОТОттава Сенаторз
25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 0Оттава Сенаторз
09.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 3Каролина Харрикейнз
28.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3 БКаролина Харрикейнз
03.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 3Оттава Сенаторз
12.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз8 : 2Оттава Сенаторз
10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 1Каролина Харрикейнз
13.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 4Каролина Харрикейнз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Оттава Сенаторз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 2
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 0
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Оттава Сенаторз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Каролина Харрикейнз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Каролина Харрикейнз
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Каролина Харрикейнз
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Каролина Харрикейнз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 2

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