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Питтсбург Пингвинз - Аризона Койотс 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
13 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Аризона Койотс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Аризона Койотс, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Аризона Койотс
Глендейл
35 Канада вр Тристан Джерри
39 США вр Алекс Неделькович
58 Канада зщ Крис Летанг
27 Канада зщ Райан Грейвз
65 Швеция зщ Эрик Карлссон
28 Швеция зщ Маркус Петтерссон
7 Канада зщ Джон Людвиг
73 Канада зщ Пьер-Оливье Жозеф
10 США нп Дрю О'Коннор
87 Канада нп Сидни Кросби
59 США нп Джейк Гюнцель
48 Финляндия нп Валттери Пуустинен
71 Россия нп Евгений Малкин
19 Канада нп Райлли Смит
77 Канада нп Джефф Картер
20 Дания нп Ларс Эллер
13 США нп Винни Хиностроза
63 Чехия нп Радим Зогорна
44 США нп Джонатан Груден
43 Канада нп Дженсен Харкинс
39 Канада вр Коннор Ингрэм
70 Чехия вр Карел Веймелка
24 Канада зщ Мэтт Дамба
90 Швейцария зщ Янис Мозер
51 Канада зщ Трой Стечер
4 Финляндия зщ Юусо Вялимяки
3 Канада зщ Джош Браун
33 Канада зщ Трэвис Дермотт
5 США зщ Майкл Кесселринг
16 США нп Джейсон Цукер
8 США нп Ник Шмальц
9 США нп Клейтон Келлер
67 Канада нп Лоусон Круз
17 США нп Ник Бьюгстад
63 Финляндия нп Матиас Маччелли
15 Канада нп Александр Керфут
92 США нп Логан Кули
53 Канада нп Майкл Карконе
38 Канада нп Лиам О'Брайен
21 Словакия нп Милош Келемен
Главные тренеры
США Майк Салливан
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
09.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4Питтсбург Пингвинз
14.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 2Аризона Койотс
20.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4Питтсбург Пингвинз
26.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 3Аризона Койотс
13.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 4 БПиттсбург Пингвинз
07.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 0Аризона Койотс
19.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3 ОТПиттсбург Пингвинз
11.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 0Аризона Койотс
17.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Питтсбург Пингвинз
08.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 1Аризона Койотс
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Питтсбург Пингвинз
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Питтсбург Пингвинз
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТПиттсбург Пингвинз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4 Б
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Питтсбург Пингвинз
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Аризона Койотс
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Аризона Койотс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 0
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 1

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