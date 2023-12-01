Питтсбург Пингвинз - Аризона Койотс 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
13 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Аризона Койотс, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Аризона Койотс
Глендейл
|35
|вр
|Тристан Джерри
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|58
|зщ
|Крис Летанг
|27
|зщ
|Райан Грейвз
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|7
|зщ
|Джон Людвиг
|73
|зщ
|Пьер-Оливье Жозеф
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|87
|нп
|Сидни Кросби
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|48
|нп
|Валттери Пуустинен
|71
|нп
|Евгений Малкин
|19
|нп
|Райлли Смит
|77
|нп
|Джефф Картер
|20
|нп
|Ларс Эллер
|13
|нп
|Винни Хиностроза
|63
|нп
|Радим Зогорна
|44
|нп
|Джонатан Груден
|43
|нп
|Дженсен Харкинс
|39
|вр
|Коннор Ингрэм
|70
|вр
|Карел Веймелка
|24
|зщ
|Мэтт Дамба
|90
|зщ
|Янис Мозер
|51
|зщ
|Трой Стечер
|4
|зщ
|Юусо Вялимяки
|3
|зщ
|Джош Браун
|33
|зщ
|Трэвис Дермотт
|5
|зщ
|Майкл Кесселринг
|16
|нп
|Джейсон Цукер
|8
|нп
|Ник Шмальц
|9
|нп
|Клейтон Келлер
|67
|нп
|Лоусон Круз
|17
|нп
|Ник Бьюгстад
|63
|нп
|Матиас Маччелли
|15
|нп
|Александр Керфут
|92
|нп
|Логан Кули
|53
|нп
|Майкл Карконе
|38
|нп
|Лиам О'Брайен
|21
|нп
|Милош Келемен
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Андре Туриньи
История личных встреч
|09.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|14.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|20.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|26.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|13.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|07.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|19.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|11.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|17.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1