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Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мэйпл Лифс 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
13 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Лифс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
31 Россия вр Игорь Шестёркин
32 США вр Джонатан Куик
8 США зщ Джейкоб Труба
56 Швеция зщ Эрик Густафссон
55 США зщ Райан Линдгрен
23 США зщ Адам Фокс
4 Канада зщ Брэйден Шнайдер
6 США зщ Зак Джонс
21 Канада нп Баркли Гудроу
16 США нп Винсент Трочек
13 Канада нп Алекси Лафреньер
20 США нп Крис Крайдер
93 Швеция нп Мика Зибанеджад
17 США нп Блейк Уилер
10 Россия нп Артемий Панарин
22 США нп Джонни Бродзински
12 США нп Ник Бонино
50 Канада нп Уилл Кайлли
71 США нп Тайлер Питлик
26 США нп Джимми Веси
35 Россия вр Илья Самсонов
31 Канада вр Мартин Джонс
85 Швеция зщ Вильям Лагессон
44 Канада зщ Морган Райлли
78 Канада зщ Ти Джей Броди
22 США зщ Джейк Маккейб
2 Канада зщ Симон Бенуа
25 Канада зщ Конор Тимминс
74 Канада нп Бобби Макманн
64 Чехия нп Давид Кемпф
18 Канада нп Ноа Грегор
89 США нп Николас Робертсон
88 Швеция нп Вильям Нюландер
34 США нп Остон Мэттьюс
23 США нп Мэтт Нис
16 Канада нп Митчелл Марнер
91 Канада нп Джон Таварес
59 Канада нп Тайлер Бертуцци
19 Швеция нп Калле Йернкрок
11 Канада нп Макс Доми
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Шелдон Киф
История личных встреч
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
26.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1Торонто Мэйпл Лифс
20.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 3Торонто Мэйпл Лифс
19.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
19.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
06.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Торонто Мэйпл Лифс
29.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 5 ОТНью-Йорк Рейнджерс
21.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 6Торонто Мэйпл Лифс
24.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 5
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 0
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Торонто Мэйпл Лифс
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 4 ОТ
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 Б

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