Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мэйпл Лифс 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
13 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|32
|вр
|Джонатан Куик
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|23
|зщ
|Адам Фокс
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|6
|зщ
|Зак Джонс
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|16
|нп
|Винсент Трочек
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|20
|нп
|Крис Крайдер
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|17
|нп
|Блейк Уилер
|10
|нп
|Артемий Панарин
|22
|нп
|Джонни Бродзински
|12
|нп
|Ник Бонино
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|71
|нп
|Тайлер Питлик
|26
|нп
|Джимми Веси
|35
|вр
|Илья Самсонов
|31
|вр
|Мартин Джонс
|85
|зщ
|Вильям Лагессон
|44
|зщ
|Морган Райлли
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|22
|зщ
|Джейк Маккейб
|2
|зщ
|Симон Бенуа
|25
|зщ
|Конор Тимминс
|74
|нп
|Бобби Макманн
|64
|нп
|Давид Кемпф
|18
|нп
|Ноа Грегор
|89
|нп
|Николас Робертсон
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|23
|нп
|Мэтт Нис
|16
|нп
|Митчелл Марнер
|91
|нп
|Джон Таварес
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|19
|нп
|Калле Йернкрок
|11
|нп
|Макс Доми
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Шелдон Киф
История личных встреч
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|26.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|16.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|19.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|19.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|06.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|29.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|21.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|24.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б