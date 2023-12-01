Нэшвилл Предаторз - Филадельфия Флайерз 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
13 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
|74
|вр
|Юусе Сарос
|32
|вр
|Кевин Ланкинен
|57
|зщ
|Данте Фаббро
|59
|зщ
|Роман Йози
|45
|зщ
|Александр Каррье
|27
|зщ
|Райан Макдона
|2
|зщ
|Люк Шенн
|3
|зщ
|Жереми Лозон
|14
|нп
|Густав Нюквист
|90
|нп
|Райан О'Райлли
|9
|нп
|Филип Форсберг
|77
|нп
|Люк Евангелиста
|82
|нп
|Томми Новак
|44
|нп
|Кифер Шервуд
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|8
|нп
|Коди Гласс
|13
|нп
|Яков Тренин
|75
|нп
|Юусо Пярссинен
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
|36
|нп
|Коул Смит
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
|79
|вр
|Картер Харт
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|8
|зщ
|Кэм Йорк
|26
|зщ
|Шон Уокер
|24
|зщ
|Ник Силер
|55
|зщ
|Расмус Ристолайнен
|5
|зщ
|Егор Замула
|25
|нп
|Райан Пилинг
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|14
|нп
|Шон Кутюрье
|71
|нп
|Тайсон Фёрстер
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
|21
|нп
|Скотт Лотон
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|10
|нп
|Бобби Бринк
|48
|нп
|Морган Фрост
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|44
|нп
|Николя Делорье
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Джон Торторелла
История личных встреч
|11.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|23.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|28.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|18.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|02.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|21.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|20.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|11.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|20.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|05.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ