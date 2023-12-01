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Нэшвилл Предаторз - Филадельфия Флайерз 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
13 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Филадельфия Флайерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
74 Финляндия вр Юусе Сарос
32 Финляндия вр Кевин Ланкинен
57 Канада зщ Данте Фаббро
59 Швейцария зщ Роман Йози
45 Канада зщ Александр Каррье
27 США зщ Райан Макдона
2 Канада зщ Люк Шенн
3 Канада зщ Жереми Лозон
14 Швеция нп Густав Нюквист
90 Канада нп Райан О'Райлли
9 Швеция нп Филип Форсберг
77 Канада нп Люк Евангелиста
82 США нп Томми Новак
44 США нп Кифер Шервуд
10 Канада нп Колтон Сиссонс
8 Канада нп Коди Гласс
13 Россия нп Яков Тренин
75 Финляндия нп Юусо Пярссинен
47 США нп Майкл Маккэррон
36 США нп Коул Смит
33 Швеция вр Самуэль Эрссон
79 Канада вр Картер Харт
6 Канада зщ Трэвис Санхайм
8 США зщ Кэм Йорк
26 Канада зщ Шон Уокер
24 США зщ Ник Силер
55 Финляндия зщ Расмус Ристолайнен
5 Россия зщ Егор Замула
25 США нп Райан Пилинг
11 Канада нп Трэвис Конечны
14 Канада нп Шон Кутюрье
71 Канада нп Тайсон Фёрстер
89 США нп Кэм Аткинсон
21 Канада нп Скотт Лотон
86 США нп Джоэль Фараби
10 США нп Бобби Бринк
48 Канада нп Морган Фрост
74 Канада нп Оуэн Типпетт
19 США нп Гарнет Хэтэуэй
44 Канада нп Николя Делорье
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
США Джон Торторелла
История личных встреч
11.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2 ОТНэшвилл Предаторз
23.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 3Филадельфия Флайерз
28.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 4Филадельфия Флайерз
18.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 4Нэшвилл Предаторз
02.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 0Филадельфия Флайерз
21.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1Нэшвилл Предаторз
20.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 1Нэшвилл Предаторз
11.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 5Филадельфия Флайерз
20.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2 БНэшвилл Предаторз
05.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 4Филадельфия Флайерз
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нэшвилл Предаторз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Нэшвилл Предаторз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 1
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БНэшвилл Предаторз
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нэшвилл Предаторз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Филадельфия Флайерз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Филадельфия Флайерз
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1 ОТ
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БФиладельфия Флайерз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТ

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