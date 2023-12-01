Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингз 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
13 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Детройт Ред Уингз
Детройт
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|30
|вр
|Джоэль Хофер
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
|4
|зщ
|Ник Ледди
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|47
|зщ
|Тори Крюг
|48
|зщ
|Скотт Перунович
|6
|зщ
|Марко Сканделла
|25
|нп
|Джордан Кайру
|18
|нп
|Роберт Томас
|63
|нп
|Джейк Нейборс
|42
|нп
|Каспери Капанен
|89
|нп
|Павел Бучневич
|20
|нп
|Брэндон Саад
|70
|нп
|Оскар Сундквист
|10
|нп
|Брэйден Шенн
|12
|нп
|Кевин Хейз
|79
|нп
|Сэмми Бле
|56
|нп
|Хью Макгинг
|13
|нп
|Алексей Торопченко
|35
|вр
|Вилле Хуссо
|34
|вр
|Алекс Лайон
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|96
|зщ
|Джейк Уолман
|46
|зщ
|Джефф Питри
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
|2
|зщ
|Олли Мяяття
|88
|нп
|Патрик Кейн
|18
|нп
|Эндрю Копп
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|90
|нп
|Джо Велено
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|17
|нп
|Даниэль Спронг
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|14
|нп
|Робби Фаббри
|11
|нп
|Зак Астон-Риз
|21
|нп
|Остин Чарник
|48
|нп
|Йонатан Берггрен
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|10.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|25.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|28.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|22.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|01.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|09.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|16.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ