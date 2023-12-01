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Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингз 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
13 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Детройт Ред Уингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Детройт Ред Уингз
Детройт
50 Канада вр Джордан Биннингтон
30 Канада вр Джоэль Хофер
55 Канада зщ Колтон Парэйко
4 США зщ Ник Ледди
72 США зщ Джастин Фолк
47 США зщ Тори Крюг
48 США зщ Скотт Перунович
6 Канада зщ Марко Сканделла
25 Канада нп Джордан Кайру
18 Канада нп Роберт Томас
63 Канада нп Джейк Нейборс
42 Финляндия нп Каспери Капанен
89 Россия нп Павел Бучневич
20 США нп Брэндон Саад
70 Швеция нп Оскар Сундквист
10 Канада нп Брэйден Шенн
12 США нп Кевин Хейз
79 Канада нп Сэмми Бле
56 США нп Хью Макгинг
13 Россия нп Алексей Торопченко
35 Финляндия вр Вилле Хуссо
34 США вр Алекс Лайон
53 Германия зщ Мориц Зайдер
96 Канада зщ Джейк Уолман
46 США зщ Джефф Питри
8 Канада зщ Бен Шьяро
41 США зщ Шейн Гостисбер
2 Финляндия зщ Олли Мяяття
88 США нп Патрик Кейн
18 США нп Эндрю Копп
93 США нп Алекс Дебринкэт
23 Швеция нп Лукас Рэймонд
90 Канада нп Джо Велено
27 Канада нп Майкл Расмуссен
17 Нидерланды нп Даниэль Спронг
36 США нп Кристиан Фишер
14 Канада нп Робби Фаббри
11 США нп Зак Астон-Риз
21 США нп Остин Чарник
48 Швеция нп Йонатан Берггрен
Главные тренеры
Канада Крэйг Берюбе
США Дерек Лалонд
История личных встреч
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4Сент-Луис Блюз
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 БДетройт Ред Уингз
10.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 2Детройт Ред Уингз
25.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 2Сент-Луис Блюз
28.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 5 ОТСент-Луис Блюз
22.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 2Детройт Ред Уингз
29.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 3Сент-Луис Блюз
01.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1Детройт Ред Уингз
09.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 6Сент-Луис Блюз
16.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 2Сент-Луис Блюз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сент-Луис Блюз
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Сент-Луис Блюз
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 6
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТСент-Луис Блюз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Сент-Луис Блюз
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Детройт Ред Уингз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 5
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 6 ОТ
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Детройт Ред Уингз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТДетройт Ред Уингз

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