Вегас Голден Найтс - Калгари Флэймз 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
13 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Калгари Флэймз, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Райан Хаска
История личных встреч
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|24.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|10.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|06.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|09.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|18.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4