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Вегас Голден Найтс - Калгари Флэймз 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
13 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Калгари Флэймз, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Райан Хаска
История личных встреч
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 1 ОТВегас Голден Найтс
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3Вегас Голден Найтс
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 7Калгари Флэймз
24.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТКалгари Флэймз
19.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2Вегас Голден Найтс
15.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 6Вегас Голден Найтс
10.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 0Вегас Голден Найтс
06.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2Калгари Флэймз
09.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 5Вегас Голден Найтс
18.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 0Калгари Флэймз
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 Б
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Вегас Голден Найтс
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Вегас Голден Найтс
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 2 ОТ
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5Калгари Флэймз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 4
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 5
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4

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