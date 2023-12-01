Эдмонтон Ойлерз - Чикаго Блэкхоукс 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
13 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Крис Ноблох
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|29.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|01.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|28.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|04.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|10.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|21.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад. 4-й матч
|3 : 2
|06.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад. 3-й матч
|4 : 3
|04.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад. 2-й матч
|6 : 3
|01.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад. 1-й матч
|4 : 6
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1