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Эдмонтон Ойлерз - Чикаго Блэкхоукс 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
13 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхоукс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
Канада Крис Ноблох
Канада Люк Ричардсон
История личных встреч
29.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз7 : 3Чикаго Блэкхоукс
01.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 5Эдмонтон Ойлерз
28.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 6Эдмонтон Ойлерз
04.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 3 ОТЭдмонтон Ойлерз
10.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 4Чикаго Блэкхоукс
21.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 2Чикаго Блэкхоукс
08.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Запад. 4-й матч Чикаго Блэкхоукс3 : 2Эдмонтон Ойлерз
06.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Запад. 3-й матч Чикаго Блэкхоукс4 : 3Эдмонтон Ойлерз
04.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Запад. 2-й матч Эдмонтон Ойлерз6 : 3Чикаго Блэкхоукс
01.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Запад. 1-й матч Эдмонтон Ойлерз4 : 6Чикаго Блэкхоукс
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Эдмонтон Ойлерз
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 4 Б
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 0
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4 Б
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Чикаго Блэкхоукс

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