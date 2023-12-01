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Сан-Хосе Шаркс - Виннипег Джетс 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
13 Декабря 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Виннипег Джетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Виннипег Джетс, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 2Сан-Хосе Шаркс
29.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 0Виннипег Джетс
07.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3 ОТСан-Хосе Шаркс
12.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 1Сан-Хосе Шаркс
31.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1 ОТВиннипег Джетс
17.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 3Виннипег Джетс
15.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3Сан-Хосе Шаркс
28.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 5Виннипег Джетс
02.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 3Виннипег Джетс
13.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 5Сан-Хосе Шаркс
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 БСан-Хосе Шаркс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 ОТСан-Хосе Шаркс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТСан-Хосе Шаркс
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5Сан-Хосе Шаркс
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Сан-Хосе Шаркс
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Виннипег Джетс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Виннипег Джетс
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 1
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 3

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