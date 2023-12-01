Сан-Хосе Шаркс - Виннипег Джетс 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
13 Декабря 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Виннипег Джетс, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Рик Боунесс
История личных встреч
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|29.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|07.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|12.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|31.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|17.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|15.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|28.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|02.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|13.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3