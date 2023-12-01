Сиэтл Кракен - Флорида Пантерз 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
13 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Флорида Пантерз, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Пол Морис
История личных встреч
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|12.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|04.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|24.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|28.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5