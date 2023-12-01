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Сиэтл Кракен - Флорида Пантерз 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
13 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Флорида Пантерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Флорида Пантерз, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
Канада Пол Морис
История личных встреч
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2Сиэтл Кракен
12.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 5Сиэтл Кракен
04.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 5Флорида Пантерз
24.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен5 : 3Флорида Пантерз
28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 4Сиэтл Кракен
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 3
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 4 ОТ
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 2
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Сиэтл Кракен
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Сиэтл Кракен
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Флорида Пантерз
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Флорида Пантерз

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