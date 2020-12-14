05:40 ()
Онлайн трансляции
Четверг 14 декабря
Свернуть список

Карабах - Хеккен 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 6-й тур
Карабах
Хеккен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Хеккен, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Главные тренеры
Азербайджан Гурбан Гурбанов
Норвегия Пер Матиас Хёгмо
История личных встреч
05.10.2023 Лига Европы Группа H. 2-й тур Хеккен0 : 1Карабах
08.12.2023 Азербайджан - Премьер-лига 16-й тур 1 : 6Карабах
04.12.2023 Азербайджан - Премьер-лига 15-й тур Карабах3 : 0
30.11.2023 Лига Европы Группа H. 5-й тур 2 : 2Карабах
24.11.2023 Азербайджан - Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Карабах
12.11.2023 Азербайджан - Премьер-лига 13-й тур Карабах3 : 1
30.11.2023 Лига Европы Группа H. 5-й тур Хеккен0 : 2
12.11.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 30-й тур 2 : 1Хеккен
09.11.2023 Лига Европы Группа H. 4-й тур Хеккен1 : 3
05.11.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 29-й тур Хеккен4 : 2
29.10.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 28-й тур 2 : 1Хеккен

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close