Карабах - Хеккен 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Хеккен, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Главные тренеры
|Гурбан Гурбанов
|Пер Матиас Хёгмо
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1
|08.12.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 6
|04.12.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 5-й тур
|2 : 2
|24.11.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 5-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|30-й тур
|2 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 4-й тур
|1 : 3
|05.11.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|29-й тур
|4 : 2
|29.10.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|28-й тур
|2 : 1