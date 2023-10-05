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Ренн - Вильярреал 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 6-й тур
Ренн
Вильярреал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Вильярреал, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн, Франция
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Бруно Женезио
Испания Энрике Сетьен
Испания Хосе Пачета
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
05.10.2023 Лига Европы Группа F. 2-й тур Вильярреал1 : 0Ренн
09.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур Ренн1 : 2
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур 2 : 0Ренн
30.11.2023 Лига Европы Группа F. 5-й тур 0 : 3Ренн
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Ренн3 : 1
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Ренн0 : 1
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Вильярреал0 : 3
06.12.2023 Лига Европы Группа F. 3-й тур Вильярреал0 : 0
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур 1 : 1Вильярреал
30.11.2023 Лига Европы Группа F. 5-й тур Вильярреал3 : 2
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Вильярреал3 : 1

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