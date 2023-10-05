Ренн - Вильярреал 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Вильярреал, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн, Франция
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Бруно Женезио
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 2-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 5-й тур
|0 : 3
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Лига Европы
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 5-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1