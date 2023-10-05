Панатинаикос - Маккаби Х 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Маккаби Х, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Главные тренеры
|Иван Йованович
|Мессай Дего
|Мессай Дего
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 2-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Греция - Суперлига
|13-й тур
|4 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 5-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Греция - Суперлига
|12-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Греция - Суперлига
|11-й тур
|0 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 4-й тур
|3 : 1
|10.12.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 8-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Лига Европы
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 6-й тур
|1 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 5-й тур
|0 : 3
|25.11.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 1-й тур
|2 : 1