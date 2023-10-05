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Четверг 14 декабря
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Панатинаикос - Маккаби Х 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 6-й тур
Панатинаикос
Маккаби Х

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Маккаби Х, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Главные тренеры
Сербия Иван Йованович
Израиль Мессай Дего
Израиль Мессай Дего
История личных встреч
05.10.2023 Лига Европы Группа F. 2-й тур Маккаби Х0 : 0Панатинаикос
03.12.2023 Греция - Суперлига 13-й тур Панатинаикос4 : 0
30.11.2023 Лига Европы Группа F. 5-й тур 3 : 2Панатинаикос
26.11.2023 Греция - Суперлига 12-й тур 2 : 0Панатинаикос
12.11.2023 Греция - Суперлига 11-й тур 0 : 1Панатинаикос
09.11.2023 Лига Европы Группа F. 4-й тур 3 : 1Панатинаикос
10.12.2023 Израиль - Премьер-лига Премьер-лига. 8-й тур Маккаби Х1 : 1
06.12.2023 Лига Европы Группа F. 3-й тур 0 : 0Маккаби Х
03.12.2023 Израиль - Премьер-лига Премьер-лига. 6-й тур Маккаби Х1 : 0
30.11.2023 Лига Европы Группа F. 5-й тур Маккаби Х0 : 3
25.11.2023 Израиль - Премьер-лига Премьер-лига. 1-й тур Маккаби Х2 : 1

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