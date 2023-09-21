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Славия П - Серветт 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 6-й тур
Славия П
Серветт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Серветт, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Серветт
Женева, Швейцария
Главные тренеры
Чехия Йиндржих Трпишовски
Швейцария Рене Вайлер
История личных встреч
21.09.2023 Лига Европы Группа G. 1-й тур Серветт0 : 2Славия П
10.12.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 18-й тур Славия П2 : 0
30.11.2023 Лига Европы Группа G. 5-й тур 2 : 3Славия П
25.11.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 16-й тур Славия П2 : 1
12.11.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 15-й тур 1 : 3Славия П
09.11.2023 Лига Европы Группа G. 4-й тур Славия П2 : 0
09.12.2023 Швейцария - Суперлига 17-й тур 1 : 1Серветт
03.12.2023 Швейцария - Суперлига 16-й тур 1 : 1Серветт
30.11.2023 Лига Европы Группа G. 5-й тур Серветт1 : 1
26.11.2023 Швейцария - Суперлига 15-й тур Серветт2 : 0
12.11.2023 Швейцария - Суперлига 14-й тур Серветт4 : 1

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