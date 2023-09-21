Славия П - Серветт 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Серветт, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Серветт
Женева, Швейцария
Главные тренеры
|Йиндржих Трпишовски
|Рене Вайлер
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа G. 1-й тур
|0 : 2
|10.12.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 18-й тур
|2 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа G. 5-й тур
|2 : 3
|25.11.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 16-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 15-й тур
|1 : 3
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа G. 4-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Швейцария - Суперлига
|17-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Швейцария - Суперлига
|16-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа G. 5-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Швейцария - Суперлига
|15-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Швейцария - Суперлига
|14-й тур
|4 : 1