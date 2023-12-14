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ЛАСК - Тулуза 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 6-й тур
ЛАСК
Тулуза

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛАСК - Тулуза, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Тулуза
Тулуза, Франция
Главные тренеры
Австрия Томас Загедер
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
05.10.2023 Лига Европы Группа E. 2-й тур Тулуза1 : 0ЛАСК
09.12.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 17-й тур 1 : 3ЛАСК
03.12.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 16-й тур 0 : 0ЛАСК
30.11.2023 Лига Европы Группа E. 5-й тур 4 : 0ЛАСК
25.11.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 15-й тур ЛАСК1 : 0
12.11.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 14-й тур 2 : 0ЛАСК
10.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур 3 : 0Тулуза
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Тулуза1 : 1
30.11.2023 Лига Европы Группа E. 5-й тур Тулуза0 : 0
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 1 : 0Тулуза
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 1 : 1Тулуза

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