ЛАСК - Тулуза 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛАСК - Тулуза, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Тулуза
Тулуза, Франция
Главные тренеры
|Томас Загедер
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 17-й тур
|1 : 3
|03.12.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 16-й тур
|0 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 5-й тур
|4 : 0
|25.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 15-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 14-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 5-й тур
|0 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1