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Юнион - Ливерпуль 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 6-й тур
Юнион
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Ливерпуль, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
05.10.2023 Лига Европы Группа E. 2-й тур Ливерпуль2 : 0Юнион
10.12.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 17-й тур 1 : 3Юнион
07.12.2023 Кубок Бельгии 1/8 финала 0 : 2Юнион
03.12.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 16-й тур Юнион2 : 1
30.11.2023 Лига Европы Группа E. 5-й тур 0 : 0Юнион
26.11.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 15-й тур 1 : 1Юнион
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Ливерпуль
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 0 : 2Ливерпуль
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ливерпуль4 : 3
30.11.2023 Лига Европы Группа E. 5-й тур Ливерпуль4 : 0
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Ливерпуль
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