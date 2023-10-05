Юнион - Ливерпуль 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Ливерпуль, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Юрген Клопп
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 2-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 17-й тур
|1 : 3
|07.12.2023
|Кубок Бельгии
|1/8 финала
|0 : 2
|03.12.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 16-й тур
|2 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 5-й тур
|0 : 0
|26.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 15-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 3
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 5-й тур
|4 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
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