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Байер - Мольде 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 6-й тур
Байер
Мольде

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Мольде, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Мольде
Мольде, Норвегия
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Норвегия Эрлинг Моэ
История личных встреч
05.10.2023 Лига Европы Группа H. 2-й тур Мольде1 : 2Байер
10.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур 1 : 1Байер
06.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала Байер3 : 1
03.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Байер1 : 1
30.11.2023 Лига Европы Группа H. 5-й тур 0 : 2Байер
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур 0 : 3Байер
03.12.2023 Норвегия - Элитсерия 30-й тур Мольде1 : 1
30.11.2023 Лига Европы Группа H. 5-й тур Мольде2 : 2
26.11.2023 Норвегия - Элитсерия 29-й тур 1 : 3Мольде
12.11.2023 Норвегия - Элитсерия 28-й тур Мольде4 : 0
09.11.2023 Лига Европы Группа H. 4-й тур 1 : 3Мольде

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