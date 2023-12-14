Байер - Мольде 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Мольде, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Мольде
Мольде, Норвегия
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Эрлинг Моэ
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 2-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 5-й тур
|0 : 2
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|03.12.2023
|Норвегия - Элитсерия
|30-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 5-й тур
|2 : 2
|26.11.2023
|Норвегия - Элитсерия
|29-й тур
|1 : 3
|12.11.2023
|Норвегия - Элитсерия
|28-й тур
|4 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 4-й тур
|1 : 3