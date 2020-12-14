Спортинг - Штурм 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Штурм, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Штурм
Грац, Австрия
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 2
|04.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|8 : 0
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|10.12.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 17-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 16-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 15-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 14-й тур
|0 : 3