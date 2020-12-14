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Четверг 14 декабря
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Спортинг - Штурм 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 6-й тур
Спортинг
Штурм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Штурм, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Штурм
Грац, Австрия
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
21.09.2023 Лига Европы Группа D. 1-й тур Штурм1 : 2Спортинг
09.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур 3 : 2Спортинг
04.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Спортинг3 : 1
30.11.2023 Лига Европы Группа D. 5-й тур 1 : 1Спортинг
26.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Спортинг8 : 0
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 2 : 1Спортинг
10.12.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 17-й тур Штурм1 : 0
03.12.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 16-й тур 1 : 1Штурм
30.11.2023 Лига Европы Группа D. 5-й тур Штурм0 : 1
25.11.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 15-й тур Штурм2 : 0
12.11.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 14-й тур 0 : 3Штурм

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