05:41 ()
Онлайн трансляции
Четверг 14 декабря
Свернуть список

Арис - Спарта П 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 6-й тур
Арис
Спарта П

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арис - Спарта П, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арис
Лимасол, Кипр
Спарта П
Прага, Чехия
Главные тренеры
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
Дания Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
21.09.2023 Лига Европы Группа C. 1-й тур Спарта П3 : 2Арис
09.12.2023 Кипр - Первый дивизион Первый дивизион. 14-й тур 2 : 1Арис
04.12.2023 Кипр - Первый дивизион Первый дивизион. 13-й тур 0 : 4Арис
30.11.2023 Лига Европы Группа C. 5-й тур 1 : 1Арис
25.11.2023 Кипр - Первый дивизион Первый дивизион. 12-й тур Арис1 : 0
12.11.2023 Кипр - Первый дивизион Первый дивизион. 11-й тур 4 : 1Арис
09.12.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 18-й тур Спарта П3 : 0
03.12.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 17-й тур 1 : 2Спарта П
30.11.2023 Лига Европы Группа C. 5-й тур Спарта П1 : 0
26.11.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 16-й тур Спарта П2 : 0
12.11.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 15-й тур 0 : 1Спарта П
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Чемпионат России ушёл на зимнюю паузу, однако в Европе турниры в самом разгаре. И этот уикенд получился мощным для наших легионеров.На поле вышли даже те, кто обычно сидит на скамейке Как же много россиян сыграли в Европе и не только! А у Захаряна и Миранчука голевые 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги Европы: «Арис» — «Спарта». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close