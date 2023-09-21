Арис - Спарта П 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арис - Спарта П, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арис
Лимасол, Кипр
Спарта П
Прага, Чехия
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Шпилевский
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа C. 1-й тур
|3 : 2
|09.12.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 14-й тур
|2 : 1
|04.12.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 13-й тур
|0 : 4
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 12-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 11-й тур
|4 : 1
|09.12.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 18-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 17-й тур
|1 : 2
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа C. 5-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 16-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 15-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Чемпионат России ушёл на зимнюю паузу, однако в Европе турниры в самом разгаре. И этот уикенд получился мощным для наших легионеров.На поле вышли даже те, кто обычно сидит на скамейке Как же много россиян сыграли в Европе и не только! А у Захаряна и Миранчука голевые 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги Европы: «Арис» — «Спарта». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.