Арис - Спарта П 14 Декабря прямая трансляция

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Чемпионат России ушёл на зимнюю паузу, однако в Европе турниры в самом разгаре. И этот уикенд получился мощным для наших легионеров.На поле вышли даже те, кто обычно сидит на скамейке Как же много россиян сыграли в Европе и не только! А у Захаряна и Миранчука голевые 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги Европы: «Арис» — «Спарта». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.