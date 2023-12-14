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Рома - Шериф 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 6-й тур
Рома
Шериф

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Шериф, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим, Италия
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Италия Роберто Бордин
История личных встреч
21.09.2023 Лига Европы Группа G. 1-й тур Шериф1 : 2Рома
10.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Рома1 : 1
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 1 : 2Рома
30.11.2023 Лига Европы Группа G. 5-й тур 1 : 1Рома
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Рома3 : 1
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 0 : 0Рома
30.11.2023 Лига Европы Группа G. 5-й тур Шериф2 : 3
09.11.2023 Лига Европы Группа G. 4-й тур 2 : 1Шериф
26.10.2023 Лига Европы Группа G. 3-й тур Шериф1 : 1
05.10.2023 Лига Европы Группа G. 2-й тур 6 : 0Шериф
21.09.2023 Лига Европы Группа G. 1-й тур Шериф1 : 2Рома

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