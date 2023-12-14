Рома - Шериф 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Шериф, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим, Италия
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Роберто Бордин
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа G. 1-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа G. 5-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа G. 5-й тур
|2 : 3
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа G. 4-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа G. 3-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа G. 2-й тур
|6 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа G. 1-й тур
|1 : 2