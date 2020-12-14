05:41 ()
Онлайн трансляции
Четверг 14 декабря
Свернуть список

Ракув - Аталанта 14 Декабря прямая трансляция

14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 6-й тур
Ракув
Аталанта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Аталанта, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова, Польша
Аталанта
Бергамо, Италия
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
21.09.2023 Лига Европы Группа D. 1-й тур Аталанта2 : 0Ракув
10.12.2023 Польша - Экстракласса 18-й тур 4 : 2Ракув
03.12.2023 Польша - Экстракласса 17-й тур 1 : 1Ракув
30.11.2023 Лига Европы Группа D. 5-й тур 0 : 1Ракув
25.11.2023 Польша - Экстракласса 16-й тур Ракув1 : 1
12.11.2023 Польша - Экстракласса 15-й тур 1 : 1Ракув
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Аталанта3 : 2
04.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 3 : 0Аталанта
30.11.2023 Лига Европы Группа D. 5-й тур Аталанта1 : 1
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Аталанта1 : 2
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 1 : 1Аталанта

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close