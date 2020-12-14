Ракув - Аталанта 14 Декабря прямая трансляция
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Аталанта, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ракув
Ченстохова, Польша
Аталанта
Бергамо, Италия
Главные тренеры
|Давид Шварга
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Польша - Экстракласса
|18-й тур
|4 : 2
|03.12.2023
|Польша - Экстракласса
|17-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Польша - Экстракласса
|16-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Польша - Экстракласса
|15-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|04.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1