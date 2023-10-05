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Брайтон энд Хоув Альбион - Марсель 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 6-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
Марсель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Марсель, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Марсель
Марсель, Франция
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Испания Марселино Гарсия Тораль
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
05.10.2023 Лига Европы Группа B. 2-й тур Марсель2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 3 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
30.11.2023 Лига Европы Группа B. 5-й тур 0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
10.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур 2 : 4Марсель
06.12.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Марсель3 : 0
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Марсель2 : 0
30.11.2023 Лига Европы Группа B. 5-й тур Марсель4 : 3
25.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 1 : 1Марсель

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