Брайтон энд Хоув Альбион - Марсель 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Марсель, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Марсель
Марсель, Франция
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Марселино Гарсия Тораль
|Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 5-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 4
|06.12.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 5-й тур
|4 : 3
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 1