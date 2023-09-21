Бетис - Рейнджерс 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Рейнджерс, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Майкл Бил
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа C. 5-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 17-й тур
|3 : 1
|06.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 16-й тур
|0 : 1
|03.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 15-й тур
|2 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 14-й тур
|1 : 1