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Бетис - Рейнджерс 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 6-й тур
Бетис
Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Рейнджерс, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Англия Майкл Бил
История личных встреч
21.09.2023 Лига Европы Группа C. 1-й тур Рейнджерс1 : 0Бетис
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Бетис1 : 1
06.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 2Бетис
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур 0 : 0Бетис
30.11.2023 Лига Европы Группа C. 5-й тур 1 : 0Бетис
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Бетис1 : 0
09.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 17-й тур Рейнджерс3 : 1
06.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 16-й тур 0 : 1Рейнджерс
03.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 15-й тур Рейнджерс2 : 0
30.11.2023 Лига Европы Группа C. 5-й тур Рейнджерс1 : 1
26.11.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 14-й тур 1 : 1Рейнджерс

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