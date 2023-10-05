Вест Хэм Юнайтед - Фрайбург 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Фрайбург, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 5-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 5-й тур
|5 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1