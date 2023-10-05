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Вест Хэм Юнайтед - Фрайбург 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 6-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Фрайбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Фрайбург, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
05.10.2023 Лига Европы Группа A. 2-й тур Фрайбург1 : 2Вест Хэм Юнайтед
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 5 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
30.11.2023 Лига Европы Группа A. 5-й тур 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур 0 : 1Фрайбург
03.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур 0 : 1Фрайбург
30.11.2023 Лига Европы Группа A. 5-й тур Фрайбург5 : 0
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Фрайбург1 : 1
12.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур 3 : 1Фрайбург

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