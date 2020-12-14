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Олимпиакос - ТСЦ 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 6-й тур
Олимпиакос
ТСЦ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - ТСЦ, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Главные тренеры
ИспанияДиего Пенас Мартинес
СербияЖарко Лазетич
История личных встреч
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа A. 2-й турТСЦ2 : 2Олимпиакос
03.12.2023Греция - Суперлига13-й тур2 : 2Олимпиакос
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа A. 5-й тур5 : 0Олимпиакос
25.11.2023Греция - Суперлига12-й турОлимпиакос3 : 1
12.11.2023Греция - Суперлига11-й тур0 : 2Олимпиакос
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа A. 4-й тур1 : 0Олимпиакос
09.12.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 18-й тур0 : 0ТСЦ
03.12.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 17-й турТСЦ1 : 0
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа A. 5-й турТСЦ0 : 1
25.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 16-й тур0 : 4ТСЦ
12.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 15-й турТСЦ1 : 2

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