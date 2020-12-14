Олимпиакос - ТСЦ 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - ТСЦ, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Главные тренеры
|Диего Пенас Мартинес
|Жарко Лазетич
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 2-й тур
|2 : 2
|03.12.2023
|Греция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 2
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 5-й тур
|5 : 0
|25.11.2023
|Греция - Суперлига
|12-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Греция - Суперлига
|11-й тур
|0 : 2
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 4-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 18-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 17-й тур
|1 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 5-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 16-й тур
|0 : 4
|12.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 15-й тур
|1 : 2