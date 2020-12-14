Аякс - АЕК Афины 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - АЕК Афины, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
АЕК Афины
Афины, Греция
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Джон вант Схип
|Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1
|27.11.2018
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|0 : 2
|19.09.2018
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|3 : 0
|09.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 1
|06.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 3
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 5-й тур
|4 : 3
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|5 : 0
|04.12.2023
|Греция - Суперлига
|13-й тур
|1 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 5-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Греция - Суперлига
|12-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Греция - Суперлига
|11-й тур
|3 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2