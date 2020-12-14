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Аякс - АЕК Афины 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 6-й тур
Аякс
АЕК Афины

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - АЕК Афины, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
АЕК Афины
Афины, Греция
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
Нидерланды Джон вант Схип
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
05.10.2023 Лига Европы Группа B. 2-й тур АЕК Афины1 : 1Аякс
27.11.2018 Лига чемпионов Группа E. 5-й тур АЕК Афины0 : 2Аякс
19.09.2018 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур Аякс3 : 0АЕК Афины
09.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Аякс2 : 1
06.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур 2 : 3Аякс
03.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур 1 : 2Аякс
30.11.2023 Лига Европы Группа B. 5-й тур 4 : 3Аякс
25.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Аякс5 : 0
04.12.2023 Греция - Суперлига 13-й тур АЕК Афины1 : 0
30.11.2023 Лига Европы Группа B. 5-й тур АЕК Афины0 : 1
26.11.2023 Греция - Суперлига 12-й тур 0 : 1АЕК Афины
12.11.2023 Греция - Суперлига 11-й тур АЕК Афины3 : 0
09.11.2023 Лига Европы Группа B. 4-й тур АЕК Афины0 : 2

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