Генк - Чукарички 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сегека Арена (Генк, Бельгия), вместимость: 24604
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Чукарички, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сегека Арена (Генк, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Генк
Генк, Бельгия
Чукарички
Белград, Сербия
Главные тренеры
|Воутер Вранкен
|Воутер Вранкен
|Игор Матич
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа F. 2-й тур
|0 : 2
|10.12.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 17-й тур
|1 : 3
|06.12.2023
|Кубок Бельгии
|1/8 финала
|3 : 1 ДВ
|03.12.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 16-й тур
|2 : 2
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа F. 5-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 15-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 18-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 17-й тур
|4 : 1
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа F. 5-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 16-й тур
|0 : 2
|22.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 8-й тур
|1 : 0