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Генк - Чукарички 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сегека Арена (Генк, Бельгия), вместимость: 24604
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 6-й тур
Генк
Чукарички

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Чукарички, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сегека Арена (Генк, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Генк
Генк, Бельгия
Чукарички
Белград, Сербия
Главные тренеры
Бельгия Воутер Вранкен
Бельгия Воутер Вранкен
Сербия Игор Матич
История личных встреч
05.10.2023 Лига конференций Группа F. 2-й тур Чукарички0 : 2Генк
10.12.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 17-й тур 1 : 3Генк
06.12.2023 Кубок Бельгии 1/8 финала 3 : 1 ДВГенк
03.12.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 16-й тур Генк2 : 2
30.11.2023 Лига конференций Группа F. 5-й тур 2 : 1Генк
25.11.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 15-й тур 1 : 0Генк
10.12.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 18-й тур 1 : 2Чукарички
03.12.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 17-й тур Чукарички4 : 1
30.11.2023 Лига конференций Группа F. 5-й тур Чукарички1 : 2
26.11.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 16-й тур 0 : 2Чукарички
22.11.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 8-й тур 1 : 0Чукарички

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