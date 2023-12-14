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ПАОК - ХИК 14 Декабря прямая трансляция

14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 6-й тур
ПАОК
ХИК

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - ХИК, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Главные тренеры
Румыния Рэзван Луческу
Финляндия Тони Коркеакуннас
История личных встреч
21.09.2023 Лига конференций Группа G. 1-й тур ХИК2 : 3ПАОК
04.12.2023 Греция - Суперлига 13-й тур ПАОК3 : 0
30.11.2023 Лига конференций Группа G. 5-й тур 1 : 2ПАОК
25.11.2023 Греция - Суперлига 12-й тур ПАОК5 : 0
12.11.2023 Греция - Суперлига 11-й тур ПАОК2 : 1
09.11.2023 Лига конференций Группа G. 4-й тур ПАОК2 : 2
30.11.2023 Лига конференций Группа G. 5-й тур ХИК2 : 2
09.11.2023 Лига конференций Группа G. 4-й тур ХИК0 : 1
26.10.2023 Лига конференций Группа G. 3-й тур 6 : 0ХИК
21.10.2023 Финляндия - Вейккауслиига Плей-офф чемпионов. 5-й тур ХИК1 : 2
08.10.2023 Финляндия - Вейккауслиига Плей-офф чемпионов. 4-й тур 3 : 2ХИК

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