ПАОК - ХИК 14 Декабря прямая трансляция
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - ХИК, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Главные тренеры
|Рэзван Луческу
|Тони Коркеакуннас
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа G. 1-й тур
|2 : 3
|04.12.2023
|Греция - Суперлига
|13-й тур
|3 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 5-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Греция - Суперлига
|12-й тур
|5 : 0
|12.11.2023
|Греция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 4-й тур
|2 : 2
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 5-й тур
|2 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 4-й тур
|0 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 3-й тур
|6 : 0
|21.10.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|3 : 2