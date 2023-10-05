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Четверг 14 декабря
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Ференцварош - Фиорентина 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 6-й тур
Ференцварош
Фиорентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Фиорентина, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Фиорентина
Флоренция, Италия
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
05.10.2023 Лига конференций Группа F. 2-й тур Фиорентина2 : 2Ференцварош
10.12.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 16-й тур 3 : 2Ференцварош
06.12.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 4-й тур 0 : 2Ференцварош
03.12.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 15-й тур Ференцварош0 : 0
30.11.2023 Лига конференций Группа F. 5-й тур 1 : 2Ференцварош
26.11.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 14-й тур 1 : 1Ференцварош
10.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур 1 : 1Фиорентина
06.12.2023 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина2 : 2 4 : 1
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Фиорентина3 : 0
30.11.2023 Лига конференций Группа F. 5-й тур Фиорентина2 : 1
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 1 : 0Фиорентина

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