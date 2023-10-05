Ференцварош - Фиорентина 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Фиорентина, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Фиорентина
Флоренция, Италия
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа F. 2-й тур
|2 : 2
|10.12.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|16-й тур
|3 : 2
|06.12.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|4-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|15-й тур
|0 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа F. 5-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|14-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа F. 5-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0