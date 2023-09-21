Абердин - Айнтрахт Ф 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Питтодри (Абердин, Шотландия), вместимость: 22199
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Абердин - Айнтрахт Ф, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Питтодри (Абердин, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Абердин
Абердин, Шотландия
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Главные тренеры
|Барри Робсон
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа G. 1-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 17-й тур
|2 : 1
|06.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 16-й тур
|0 : 1
|03.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 15-й тур
|2 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 5-й тур
|2 : 2
|26.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 14-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|5 : 1
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 5-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2