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Абердин - Айнтрахт Ф 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Питтодри (Абердин, Шотландия), вместимость: 22199
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 6-й тур
Абердин
Айнтрахт Ф

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Абердин - Айнтрахт Ф, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Питтодри (Абердин, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Абердин
Абердин, Шотландия
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Главные тренеры
Шотландия Барри Робсон
История личных встреч
21.09.2023 Лига конференций Группа G. 1-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Абердин
09.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 17-й тур Абердин2 : 1
06.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 16-й тур Абердин0 : 1
03.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 15-й тур 2 : 0Абердин
30.11.2023 Лига конференций Группа G. 5-й тур 2 : 2Абердин
26.11.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 14-й тур Абердин1 : 1
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Айнтрахт Ф5 : 1
06.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала 2 : 0Айнтрахт Ф
03.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур 2 : 1Айнтрахт Ф
30.11.2023 Лига конференций Группа G. 5-й тур Айнтрахт Ф1 : 2
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Ф1 : 2

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