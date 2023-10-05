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Лудогорец - Норшелланн 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 6-й тур
Лудогорец
Норшелланн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Норшелланн, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Норшелланн
Фарум, Дания
1 Нидерланды вр Сержио Падт
16 Норвегия зщ Аслак Фонн Витри
24 Бенин зщ Оливье Вердон
26 Гамбия зщ Ноа Сундберг
17 Испания зщ Сон
8 Португалия пз Клод Гонсалвеш
30 Бразилия пз Педро Наресси
6 Польша пз Якуб Пётровский
37 Гана нп Бернард Текпетей
90 Болгария нп Спас Делев
9 Швейцария нп Квандво Дуа
31 Дания вр Андреас Гюльсторфф
19 Дания зщ Лукас Хею
39 Кот-д'Ивуар зщ Adamo Nagalo
4 Дания зщ Киан Хансен
5 Дания зщ Мартин Фресе
23 Дания зщ Оливер Вилладсен
27 Швеция пз Даниэль Свенссон
6 Дания пз Йеппе Тверсков
10 Гана пз Мохаммед Диоманде
17 Дания нп Кристиан Расмуссен
8 Норвегия нп Андреас Шельдеруп
Главные тренеры
Болгария Ивайло Петев
История личных встреч
05.10.2023 Лига конференций Группа H. 2-й тур Норшелланн7 : 1Лудогорец
10.12.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 20-й тур 0 : 1Лудогорец
03.12.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 19-й тур Лудогорец5 : 0
30.11.2023 Лига конференций Группа H. 5-й тур 1 : 2Лудогорец
27.11.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 18-й тур Лудогорец2 : 3
12.11.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 17-й тур 0 : 4Лудогорец
03.12.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 17-й тур 1 : 1Норшелланн
30.11.2023 Лига конференций Группа H. 5-й тур Норшелланн6 : 1
26.11.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 16-й тур Норшелланн0 : 0
12.11.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 15-й тур 2 : 0Норшелланн
09.11.2023 Лига конференций Группа H. 4-й тур Норшелланн1 : 1

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