Лудогорец - Норшелланн 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Норшелланн, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Норшелланн
Фарум, Дания
|1
|вр
|Сержио Падт
|16
|зщ
|Аслак Фонн Витри
|24
|зщ
|Оливье Вердон
|26
|зщ
|Ноа Сундберг
|17
|зщ
|Сон
|8
|пз
|Клод Гонсалвеш
|30
|пз
|Педро Наресси
|6
|пз
|Якуб Пётровский
|37
|нп
|Бернард Текпетей
|90
|нп
|Спас Делев
|9
|нп
|Квандво Дуа
|31
|вр
|Андреас Гюльсторфф
|19
|зщ
|Лукас Хею
|39
|зщ
|Adamo Nagalo
|4
|зщ
|Киан Хансен
|5
|зщ
|Мартин Фресе
|23
|зщ
|Оливер Вилладсен
|27
|пз
|Даниэль Свенссон
|6
|пз
|Йеппе Тверсков
|10
|пз
|Мохаммед Диоманде
|17
|нп
|Кристиан Расмуссен
|8
|нп
|Андреас Шельдеруп
Главные тренеры
|Ивайло Петев
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа H. 2-й тур
|7 : 1
|10.12.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 20-й тур
|0 : 1
|03.12.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 19-й тур
|5 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа H. 5-й тур
|1 : 2
|27.11.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 18-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 17-й тур
|0 : 4
|03.12.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 17-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа H. 5-й тур
|6 : 1
|26.11.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 16-й тур
|0 : 0
|12.11.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 15-й тур
|2 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа H. 4-й тур
|1 : 1