Динамо З - Балкани 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - Балкани, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Балкани
Сува-Река, Косово
Главные тренеры
|Сергей Якирович
|Сергей Якирович
|Илир Дая
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Хорватия - Первая лига
|18-й тур
|1 : 0
|04.12.2023
|Хорватия - Первая лига
|17-й тур
|0 : 2
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа C. 5-й тур
|0 : 2
|25.11.2023
|Хорватия - Первая лига
|16-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Хорватия - Первая лига
|15-й тур
|2 : 2
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа C. 5-й тур
|0 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа C. 4-й тур
|0 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0