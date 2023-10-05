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Динамо З - Балкани 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 6-й тур
Динамо З
Балкани

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - Балкани, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Балкани
Сува-Река, Косово
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Сергей Якирович
Босния и Герцеговина Сергей Якирович
Албания Илир Дая
История личных встреч
05.10.2023 Лига конференций Группа C. 2-й тур Балкани2 : 0Динамо З
09.12.2023 Хорватия - Первая лига 18-й тур Динамо З1 : 0
04.12.2023 Хорватия - Первая лига 17-й тур 0 : 2Динамо З
30.11.2023 Лига конференций Группа C. 5-й тур 0 : 2Динамо З
25.11.2023 Хорватия - Первая лига 16-й тур Динамо З2 : 1
12.11.2023 Хорватия - Первая лига 15-й тур 2 : 2Динамо З
30.11.2023 Лига конференций Группа C. 5-й тур Балкани0 : 1
09.11.2023 Лига конференций Группа C. 4-й тур 0 : 0Балкани
26.10.2023 Лига конференций Группа C. 3-й тур Балкани1 : 2
05.10.2023 Лига конференций Группа C. 2-й тур Балкани2 : 0Динамо З
21.09.2023 Лига конференций Группа C. 1-й тур 1 : 0Балкани

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