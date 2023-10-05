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Легия - АЗ Алкмар 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31800
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 6-й тур
Легия
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - АЗ Алкмар, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава, Польша
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Нидерланды Паскаль Янсен
История личных встреч
05.10.2023 Лига конференций Группа E. 2-й тур АЗ Алкмар1 : 0Легия
10.12.2023 Польша - Экстракласса 18-й тур 1 : 1Легия
03.12.2023 Польша - Экстракласса 17-й тур 0 : 3Легия
30.11.2023 Лига конференций Группа E. 5-й тур 2 : 1Легия
25.11.2023 Польша - Экстракласса 16-й тур Легия2 : 2
12.11.2023 Польша - Экстракласса 15-й тур Легия0 : 0
09.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур АЗ Алкмар4 : 1
06.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур АЗ Алкмар1 : 2
03.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур 1 : 1АЗ Алкмар
30.11.2023 Лига конференций Группа E. 5-й тур АЗ Алкмар1 : 0
26.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур АЗ Алкмар3 : 0

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