Легия - АЗ Алкмар 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31800
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - АЗ Алкмар, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Легия
Варшава, Польша
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|Польша - Экстракласса
|18-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Польша - Экстракласса
|17-й тур
|0 : 3
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 5-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Польша - Экстракласса
|16-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Польша - Экстракласса
|15-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|4 : 1
|06.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 5-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0