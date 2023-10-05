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Четверг 14 декабря
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Брюгге - Будё-Глимт 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 6-й тур
Брюгге
Будё-Глимт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Будё-Глимт, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Главные тренеры
Норвегия Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
05.10.2023 Лига конференций Группа D. 2-й тур Будё-Глимт0 : 1Брюгге
10.12.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 17-й тур 0 : 0Брюгге
06.12.2023 Кубок Бельгии 1/8 финала Брюгге4 : 0
03.12.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 16-й тур Брюгге2 : 0
30.11.2023 Лига конференций Группа D. 5-й тур 0 : 5Брюгге
26.11.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 15-й тур 0 : 1Брюгге
03.12.2023 Норвегия - Элитсерия 30-й тур Будё-Глимт2 : 0
30.11.2023 Лига конференций Группа D. 5-й тур Будё-Глимт5 : 2
26.11.2023 Норвегия - Элитсерия 29-й тур 4 : 2Будё-Глимт
12.11.2023 Норвегия - Элитсерия 28-й тур Будё-Глимт1 : 0
09.11.2023 Лига конференций Группа D. 4-й тур 1 : 2Будё-Глимт

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