Брюгге - Будё-Глимт 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Будё-Глимт, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|10.12.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 17-й тур
|0 : 0
|06.12.2023
|Кубок Бельгии
|1/8 финала
|4 : 0
|03.12.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 16-й тур
|2 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа D. 5-й тур
|0 : 5
|26.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 15-й тур
|0 : 1
|03.12.2023
|Норвегия - Элитсерия
|30-й тур
|2 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа D. 5-й тур
|5 : 2
|26.11.2023
|Норвегия - Элитсерия
|29-й тур
|4 : 2
|12.11.2023
|Норвегия - Элитсерия
|28-й тур
|1 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа D. 4-й тур
|1 : 2