Заря - Брейдаблик 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Брейдаблик, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заря
Украина
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Главные тренеры
|Юрий Григорьевич Коваль (и.о.)
|Оскар Храбн Торвальдссон
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|04.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа B. 5-й тур
|4 : 1
|25.11.2023
|Лига конференций
|Группа B. 3-й тур
|3 : 2
|12.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа B. 5-й тур
|1 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа B. 4-й тур
|2 : 3
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа B. 3-й тур
|5 : 0
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2