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Заря - Брейдаблик 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 6-й тур
Заря
Брейдаблик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Брейдаблик, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Украина
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Главные тренеры
Украина Юрий Григорьевич Коваль (и.о.)
Исландия Оскар Храбн Торвальдссон
История личных встреч
05.10.2023 Лига конференций Группа B. 2-й тур Брейдаблик0 : 1Заря
09.12.2023 Украина - Премьер-лига 17-й тур 2 : 2Заря
04.12.2023 Украина - Премьер-лига 16-й тур Заря0 : 0
30.11.2023 Лига конференций Группа B. 5-й тур 4 : 1Заря
25.11.2023 Лига конференций Группа B. 3-й тур 3 : 2Заря
12.11.2023 Украина - Премьер-лига 14-й тур Заря1 : 2
30.11.2023 Лига конференций Группа B. 5-й тур Брейдаблик1 : 2
09.11.2023 Лига конференций Группа B. 4-й тур Брейдаблик2 : 3
26.10.2023 Лига конференций Группа B. 3-й тур 5 : 0Брейдаблик
05.10.2023 Лига конференций Группа B. 2-й тур Брейдаблик0 : 1Заря
21.09.2023 Лига конференций Группа B. 1-й тур 3 : 2Брейдаблик

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