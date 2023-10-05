Маккаби Т-А - Гент 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия), вместимость: 4500
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Т-А - Гент, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Гент
Гент, Бельгия
Главные тренеры
|Робби Кин
|Хейн Ванхазебрук
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа B. 2-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 8-й тур
|2 : 3
|03.12.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 6-й тур
|1 : 2
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа B. 5-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Лига конференций
|Группа B. 3-й тур
|3 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа B. 4-й тур
|1 : 3
|09.12.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 17-й тур
|4 : 0
|06.12.2023
|Кубок Бельгии
|1/8 финала
|0 : 1
|03.12.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 16-й тур
|2 : 2
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа B. 5-й тур
|4 : 1
|26.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 15-й тур
|1 : 1