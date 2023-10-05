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Маккаби Т-А - Гент 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия), вместимость: 4500
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 6-й тур
Маккаби Т-А
Гент

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Т-А - Гент, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Гент
Гент, Бельгия
Главные тренеры
Ирландия Робби Кин
Бельгия Хейн Ванхазебрук
История личных встреч
05.10.2023 Лига конференций Группа B. 2-й тур Гент2 : 0Маккаби Т-А
10.12.2023 Израиль - Премьер-лига Премьер-лига. 8-й тур 2 : 3Маккаби Т-А
03.12.2023 Израиль - Премьер-лига Премьер-лига. 6-й тур 1 : 2Маккаби Т-А
30.11.2023 Лига конференций Группа B. 5-й тур 1 : 2Маккаби Т-А
25.11.2023 Лига конференций Группа B. 3-й тур Маккаби Т-А3 : 2
09.11.2023 Лига конференций Группа B. 4-й тур 1 : 3Маккаби Т-А
09.12.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 17-й тур Гент4 : 0
06.12.2023 Кубок Бельгии 1/8 финала 0 : 1Гент
03.12.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 16-й тур 2 : 2Гент
30.11.2023 Лига конференций Группа B. 5-й тур Гент4 : 1
26.11.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 15-й тур Гент1 : 1

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