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Слован Бр - Олимпия Л 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 22500
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 6-й тур
Слован Бр
Олимпия Л

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Олимпия Л, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Олимпия Л
Любляна, Словения
Главные тренеры
Словакия Владимир Вайсс
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
05.10.2023 Лига конференций Группа A. 2-й тур Олимпия Л0 : 1Слован Бр
30.11.2023 Лига конференций Группа A. 5-й тур 1 : 2Слован Бр
09.11.2023 Лига конференций Группа A. 4-й тур Слован Бр1 : 1
26.10.2023 Лига конференций Группа A. 3-й тур 2 : 1Слован Бр
05.10.2023 Лига конференций Группа A. 2-й тур Олимпия Л0 : 1Слован Бр
21.09.2023 Лига конференций Группа A. 1-й тур Слован Бр2 : 1
30.11.2023 Лига конференций Группа A. 5-й тур Олимпия Л0 : 2
09.11.2023 Лига конференций Группа A. 4-й тур Олимпия Л2 : 0
26.10.2023 Лига конференций Группа A. 3-й тур 3 : 0Олимпия Л
05.10.2023 Лига конференций Группа A. 2-й тур Олимпия Л0 : 1Слован Бр
20.09.2023 Лига конференций Группа A. 1-й тур 2 : 0Олимпия Л

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