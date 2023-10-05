Зриньски - Астон Вилла 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина), вместимость: 25000
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зриньски - Астон Вилла, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Главные тренеры
|Крунослав Рендулич
|Унаи Эмери
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|04.12.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 5-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 5
|22.11.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 5-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2