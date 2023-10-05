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Четверг 14 декабря
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Зриньски - Астон Вилла 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина), вместимость: 25000
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 6-й тур
Зриньски
Астон Вилла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зриньски - Астон Вилла, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Главные тренеры
Хорватия Крунослав Рендулич
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
05.10.2023 Лига конференций Группа E. 2-й тур Астон Вилла1 : 0Зриньски
10.12.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Зриньски
04.12.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Зриньски
30.11.2023 Лига конференций Группа E. 5-й тур 1 : 0Зриньски
26.11.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 15-й тур 1 : 5Зриньски
22.11.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 6-й тур Зриньски3 : 1
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Астон Вилла1 : 0
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла1 : 0
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 2 : 2Астон Вилла
30.11.2023 Лига конференций Группа E. 5-й тур Астон Вилла2 : 1
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Астон Вилла

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