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Виктория Пльзень - Астана 14 Декабря прямая трансляция

14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 6-й тур
Виктория Пльзень
Астана

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Астана, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Астана
Астана, Казахстан
Главные тренеры
Чехия Мирослав Коубек
Казахстан Григорий Константинович Бабаян
История личных встреч
05.10.2023 Лига конференций Группа C. 2-й тур Астана1 : 2Виктория Пльзень
10.12.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 18-й тур Виктория Пльзень5 : 0
06.12.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 6-й тур 1 : 3Виктория Пльзень
30.11.2023 Лига конференций Группа C. 5-й тур 0 : 1Виктория Пльзень
25.11.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 16-й тур 1 : 1Виктория Пльзень
12.11.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 15-й тур Виктория Пльзень1 : 4
30.11.2023 Лига конференций Группа C. 5-й тур Астана0 : 2
09.11.2023 Лига конференций Группа C. 4-й тур Астана0 : 0
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур 1 : 1Астана
26.10.2023 Лига конференций Группа C. 3-й тур 1 : 2Астана
21.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Астана2 : 1

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