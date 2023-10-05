Виктория Пльзень - Астана 14 Декабря прямая трансляция
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Астана, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Астана
Астана, Казахстан
Главные тренеры
|Мирослав Коубек
|Григорий Константинович Бабаян
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 2-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 18-й тур
|5 : 0
|06.12.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 6-й тур
|1 : 3
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа C. 5-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 16-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 15-й тур
|1 : 4
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа C. 5-й тур
|0 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа C. 4-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1