Лугано - Бешикташ 14 Декабря прямая трансляция
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лугано - Бешикташ, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лугано
Лугано, Швейцария
Бешикташ
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Маттиа Крочи-Торти
|Рыза Чалымбай
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа D. 2-й тур
|2 : 3
|10.12.2023
|Швейцария - Суперлига
|17-й тур
|2 : 1
|06.12.2023
|Швейцария - Суперлига
|5-й тур
|1 : 3
|03.12.2023
|Швейцария - Суперлига
|16-й тур
|1 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа D. 5-й тур
|5 : 2
|25.11.2023
|Швейцария - Суперлига
|15-й тур
|0 : 5
|09.12.2023
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|1 : 3
|03.12.2023
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа D. 5-й тур
|0 : 5
|26.11.2023
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|1 : 0