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Лугано - Бешикташ 14 Декабря прямая трансляция

14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 6-й тур
Лугано
Бешикташ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лугано - Бешикташ, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лугано
Лугано, Швейцария
Бешикташ
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Швейцария Маттиа Крочи-Торти
Турция Рыза Чалымбай
История личных встреч
05.10.2023 Лига конференций Группа D. 2-й тур Бешикташ2 : 3Лугано
10.12.2023 Швейцария - Суперлига 17-й тур Лугано2 : 1
06.12.2023 Швейцария - Суперлига 5-й тур Лугано1 : 3
03.12.2023 Швейцария - Суперлига 16-й тур Лугано1 : 0
30.11.2023 Лига конференций Группа D. 5-й тур 5 : 2Лугано
25.11.2023 Швейцария - Суперлига 15-й тур 0 : 5Лугано
09.12.2023 Турция - Суперлига 15-й тур Бешикташ1 : 3
03.12.2023 Турция - Суперлига 14-й тур 1 : 1Бешикташ
30.11.2023 Лига конференций Группа D. 5-й тур Бешикташ0 : 5
26.11.2023 Турция - Суперлига 13-й тур 1 : 2Бешикташ
12.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур Бешикташ1 : 0

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