Лилль - КИ Клаксвик 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - КИ Клаксвик, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Магне Хосет
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 2-й тур
|0 : 0
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа A. 5-й тур
|0 : 2
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа A. 5-й тур
|1 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 3-й тур
|3 : 0
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 2-й тур
|0 : 0
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 1