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Лилль - КИ Клаксвик 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
14 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 6-й тур
Лилль
КИ Клаксвик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - КИ Клаксвик, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Норвегия Магне Хосет
История личных встреч
05.10.2023 Лига конференций Группа A. 2-й тур КИ Клаксвик0 : 0Лилль
10.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур 0 : 0Лилль
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Лилль2 : 0
30.11.2023 Лига конференций Группа A. 5-й тур 0 : 2Лилль
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 0 : 2Лилль
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Лилль1 : 1
30.11.2023 Лига конференций Группа A. 5-й тур КИ Клаксвик1 : 2
09.11.2023 Лига конференций Группа A. 4-й тур 2 : 0КИ Клаксвик
26.10.2023 Лига конференций Группа A. 3-й тур КИ Клаксвик3 : 0
05.10.2023 Лига конференций Группа A. 2-й тур КИ Клаксвик0 : 0Лилль
21.09.2023 Лига конференций Группа A. 1-й тур 2 : 1КИ Клаксвик

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