05:43 ()
Онлайн трансляции
Четверг 14 декабря
Свернуть список

Монреаль Канадиенс - Питтсбург Пингвинз 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
14 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США);
Монреаль Канадиенс
Перерыв
3 : 3
Питтсбург Пингвинз

  • 06:24
    1:0
    Дэвид Савар
  • 12:21
    2:0
    Джейден Страбл
  • 15:20
    3:1
    Шон Монахан
0'
20'
40'
60'
  • 13:48
    2:1
    Сидни Кросби
  • 25:36
    3:2
    Джейк Гюнцель
  • 31:02
    3:3
    Сидни Кросби
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
35КанадаврСэм Монтембо
30СШАврКейден Примо
58КанадазщДэвид Савар
8КанадазщМайк Мэтисон
52КанадазщДжастин Бэррон
21КанадазщКейден Гуле
26КанадазщДжонатан Ковачевич
20СловакиянпЮрай Слафковски
14КанаданпНик Судзуки
22СШАнпКоул Кофилд
17КанаданпДжош Андерсон
71КанаданпДжейк Эванс
91КанаданпШон Монахан
56ФинляндиянпЕссе Юлёнен
28СШАнпКристиан Дворак
40ФинляндиянпЙоэль Армиа
11КанаданпБрендан Галлахер
55КанаданпМайкл Пеццетта
13КанаданпМитчелл Стивенс
47СШАДжейден Страбл
35КанадаврТристан Джерри
39СШАврАлекс Неделькович
65ШвециязщЭрик Карлссон
28ШвециязщМаркус Петтерссон
7КанадазщДжон Людвиг
73КанадазщПьер-Оливье Жозеф
27КанадазщРайан Грейвз
58КанадазщКрис Летанг
48ФинляндиянпВалттери Пуустинен
71РоссиянпЕвгений Малкин
19КанаданпРайлли Смит
13СШАнпВинни Хиностроза
20ДаниянпЛарс Эллер
63ЧехиянпРадим Зогорна
77КанаданпДжефф Картер
44СШАнпДжонатан Груден
43КанаданпДженсен Харкинс
87КанаданпСидни Кросби
59СШАнпДжейк Гюнцель
10СШАнпДрю О'Коннор
Главные тренеры
КанадаМартен Сан-Луи
СШАМайк Салливан
История личных встреч
15.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 6Монреаль Канадиенс
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
18.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 2Монреаль Канадиенс
28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 6Монреаль Канадиенс
19.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 6Питтсбург Пингвинз
07.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Восток. 4-й матч Монреаль Канадиенс2 : 0Питтсбург Пингвинз
06.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Восток. 3-й матч Монреаль Канадиенс4 : 3Питтсбург Пингвинз
04.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Восток. 2-й матч Питтсбург Пингвинз3 : 1Монреаль Канадиенс
02.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Восток. 1-й матч Питтсбург Пингвинз2 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БМонреаль Канадиенс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 4
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 2
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 5 ОТ
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 2
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Питтсбург Пингвинз
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Питтсбург Пингвинз
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТПиттсбург Пингвинз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4 Б
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс30 14 2 4 1 4 5 105-73 45 75.0
2 Бостон Брюинз26 15 2 1 0 3 5 87-65 39 75.0
3 Нью-Йорк Рейнджерс27 16 2 1 1 0 7 89-78 39 72.2
4 Ванкувер Кэнакс29 18 1 0 0 1 9 111-74 39 67.2
5 Лос-Анджелес Кингз25 15 1 0 2 2 5 92-60 36 72.0
6 Колорадо Эвеланш28 16 0 1 1 1 9 100-87 36 64.3
7 Флорида Пантерз28 15 2 0 1 1 9 85-73 36 64.3
8 Торонто Мэйпл Лифс26 8 3 4 1 4 6 94-84 35 67.3
9 Даллас Старз27 12 2 2 1 2 8 95-84 35 64.8
10 Виннипег Джетс27 14 2 0 1 1 9 86-72 34 63.0
11 Детройт Ред Уингз28 13 2 0 0 4 9 106-92 34 60.7
12 Нью-Йорк Айлендерс27 9 3 1 2 5 7 83-87 33 61.1
13 Филадельфия Флайерз28 11 2 2 0 3 10 85-76 33 58.9
14 Нэшвилл Предаторз29 12 3 1 0 0 13 90-88 32 55.2
15 Вашингтон Кэпиталз25 11 1 2 1 2 8 64-72 31 62.0
16 Каролина Харрикейнз28 11 3 1 0 1 12 92-91 31 55.4
17 Тампа-Бэй Лайтнинг30 11 2 0 0 5 12 96-106 31 51.7
18 Нью-Джерси Дэвилз26 12 2 0 1 0 11 92-95 29 55.8
19 Аризона Койотс28 10 1 2 0 2 13 90-86 28 50.0
20 Эдмонтон Ойлерз26 11 1 1 0 1 12 92-85 27 51.9
21 Питтсбург Пингвинз27 11 1 0 1 2 12 79-71 27 50.0
22 Сент-Луис Блюз28 11 1 1 1 0 14 80-94 27 48.2
23 Монреаль Канадиенс28 5 4 3 2 1 13 76-97 27 48.2
24 Баффало Сэйбрз29 11 1 0 1 2 14 84-96 27 46.6
25 Калгари Флэймз29 8 3 0 3 1 14 87-104 26 44.8
26 Сиэтл Кракен30 6 2 1 3 4 14 78-101 25 41.7
27 Миннесота Уайлд26 9 0 1 2 2 12 81-88 24 46.2
28 Коламбус Блю Джекетс30 8 1 0 1 4 16 87-106 23 38.3
29 Оттава Сенаторз23 9 1 1 0 0 12 79-74 22 47.8
30 Сан-Хосе Шаркс29 7 2 0 3 0 17 64-117 21 36.2
31 Анахайм Дакс27 6 3 1 0 0 17 71-92 20 37.0
32 Чикаго Блэкхоукс28 7 2 0 1 0 18 66-98 19 33.9
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз26 15 2 1 0 3 5 87-65 39 75.0
2 Нью-Йорк Рейнджерс27 16 2 1 1 0 7 89-78 39 72.2
3 Флорида Пантерз28 15 2 0 1 1 9 85-73 36 64.3
4 Торонто Мэйпл Лифс26 8 3 4 1 4 6 94-84 35 67.3
5 Детройт Ред Уингз28 13 2 0 0 4 9 106-92 34 60.7
6 Нью-Йорк Айлендерс27 9 3 1 2 5 7 83-87 33 61.1
7 Филадельфия Флайерз28 11 2 2 0 3 10 85-76 33 58.9
8 Вашингтон Кэпиталз25 11 1 2 1 2 8 64-72 31 62.0
9 Каролина Харрикейнз28 11 3 1 0 1 12 92-91 31 55.4
10 Тампа-Бэй Лайтнинг30 11 2 0 0 5 12 96-106 31 51.7
11 Нью-Джерси Дэвилз26 12 2 0 1 0 11 92-95 29 55.8
12 Питтсбург Пингвинз27 11 1 0 1 2 12 79-71 27 50.0
13 Монреаль Канадиенс28 5 4 3 2 1 13 76-97 27 48.2
14 Баффало Сэйбрз29 11 1 0 1 2 14 84-96 27 46.6
15 Коламбус Блю Джекетс30 8 1 0 1 4 16 87-106 23 38.3
16 Оттава Сенаторз23 9 1 1 0 0 12 79-74 22 47.8
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс30 14 2 4 1 4 5 105-73 45 75.0
2 Ванкувер Кэнакс29 18 1 0 0 1 9 111-74 39 67.2
3 Лос-Анджелес Кингз25 15 1 0 2 2 5 92-60 36 72.0
4 Колорадо Эвеланш28 16 0 1 1 1 9 100-87 36 64.3
5 Даллас Старз27 12 2 2 1 2 8 95-84 35 64.8
6 Виннипег Джетс27 14 2 0 1 1 9 86-72 34 63.0
7 Нэшвилл Предаторз29 12 3 1 0 0 13 90-88 32 55.2
8 Аризона Койотс28 10 1 2 0 2 13 90-86 28 50.0
9 Эдмонтон Ойлерз26 11 1 1 0 1 12 92-85 27 51.9
10 Сент-Луис Блюз28 11 1 1 1 0 14 80-94 27 48.2
11 Калгари Флэймз29 8 3 0 3 1 14 87-104 26 44.8
12 Сиэтл Кракен30 6 2 1 3 4 14 78-101 25 41.7
13 Миннесота Уайлд26 9 0 1 2 2 12 81-88 24 46.2
14 Сан-Хосе Шаркс29 7 2 0 3 0 17 64-117 21 36.2
15 Анахайм Дакс27 6 3 1 0 0 17 71-92 20 37.0
16 Чикаго Блэкхоукс28 7 2 0 1 0 18 66-98 19 33.9
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс27 16 2 1 1 0 7 89-78 39 72.2
2 Нью-Йорк Айлендерс27 9 3 1 2 5 7 83-87 33 61.1
3 Филадельфия Флайерз28 11 2 2 0 3 10 85-76 33 58.9
4 Вашингтон Кэпиталз25 11 1 2 1 2 8 64-72 31 62.0
5 Каролина Харрикейнз28 11 3 1 0 1 12 92-91 31 55.4
6 Нью-Джерси Дэвилз26 12 2 0 1 0 11 92-95 29 55.8
7 Питтсбург Пингвинз27 11 1 0 1 2 12 79-71 27 50.0
8 Коламбус Блю Джекетс30 8 1 0 1 4 16 87-106 23 38.3
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз26 15 2 1 0 3 5 87-65 39 75.0
2 Флорида Пантерз28 15 2 0 1 1 9 85-73 36 64.3
3 Торонто Мэйпл Лифс26 8 3 4 1 4 6 94-84 35 67.3
4 Детройт Ред Уингз28 13 2 0 0 4 9 106-92 34 60.7
5 Тампа-Бэй Лайтнинг30 11 2 0 0 5 12 96-106 31 51.7
6 Монреаль Канадиенс28 5 4 3 2 1 13 76-97 27 48.2
7 Баффало Сэйбрз29 11 1 0 1 2 14 84-96 27 46.6
8 Оттава Сенаторз23 9 1 1 0 0 12 79-74 22 47.8
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Колорадо Эвеланш28 16 0 1 1 1 9 100-87 36 64.3
2 Даллас Старз27 12 2 2 1 2 8 95-84 35 64.8
3 Виннипег Джетс27 14 2 0 1 1 9 86-72 34 63.0
4 Нэшвилл Предаторз29 12 3 1 0 0 13 90-88 32 55.2
5 Аризона Койотс28 10 1 2 0 2 13 90-86 28 50.0
6 Сент-Луис Блюз28 11 1 1 1 0 14 80-94 27 48.2
7 Миннесота Уайлд26 9 0 1 2 2 12 81-88 24 46.2
8 Чикаго Блэкхоукс28 7 2 0 1 0 18 66-98 19 33.9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс30 14 2 4 1 4 5 105-73 45 75.0
2 Ванкувер Кэнакс29 18 1 0 0 1 9 111-74 39 67.2
3 Лос-Анджелес Кингз25 15 1 0 2 2 5 92-60 36 72.0
4 Эдмонтон Ойлерз26 11 1 1 0 1 12 92-85 27 51.9
5 Калгари Флэймз29 8 3 0 3 1 14 87-104 26 44.8
6 Сиэтл Кракен30 6 2 1 3 4 14 78-101 25 41.7
7 Сан-Хосе Шаркс29 7 2 0 3 0 17 64-117 21 36.2
8 Анахайм Дакс27 6 3 1 0 0 17 71-92 20 37.0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close