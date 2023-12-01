Монреаль Канадиенс - Питтсбург Пингвинз 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
14 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США);
Перерыв
3 : 3
- 06:241:0Дэвид Савар
- 12:212:0Джейден Страбл
- 15:203:1Шон Монахан
0'
20'
40'
60'
- 13:482:1Сидни Кросби
- 25:363:2Джейк Гюнцель
- 31:023:3Сидни Кросби
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|30
|вр
|Кейден Примо
|58
|зщ
|Дэвид Савар
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|52
|зщ
|Джастин Бэррон
|21
|зщ
|Кейден Гуле
|26
|зщ
|Джонатан Ковачевич
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|14
|нп
|Ник Судзуки
|22
|нп
|Коул Кофилд
|17
|нп
|Джош Андерсон
|71
|нп
|Джейк Эванс
|91
|нп
|Шон Монахан
|56
|нп
|Ессе Юлёнен
|28
|нп
|Кристиан Дворак
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|55
|нп
|Майкл Пеццетта
|13
|нп
|Митчелл Стивенс
|47
|Джейден Страбл
|35
|вр
|Тристан Джерри
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|7
|зщ
|Джон Людвиг
|73
|зщ
|Пьер-Оливье Жозеф
|27
|зщ
|Райан Грейвз
|58
|зщ
|Крис Летанг
|48
|нп
|Валттери Пуустинен
|71
|нп
|Евгений Малкин
|19
|нп
|Райлли Смит
|13
|нп
|Винни Хиностроза
|20
|нп
|Ларс Эллер
|63
|нп
|Радим Зогорна
|77
|нп
|Джефф Картер
|44
|нп
|Джонатан Груден
|43
|нп
|Дженсен Харкинс
|87
|нп
|Сидни Кросби
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи
|Майк Салливан
История личных встреч
|15.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|13.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|18.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|15.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|19.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|07.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Восток. 4-й матч
|2 : 0
|06.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Восток. 3-й матч
|4 : 3
|04.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Восток. 2-й матч
|3 : 1
|02.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Восток. 1-й матч
|2 : 3 ОТ
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|30
|14
|2
|4
|1
|4
|5
|105-73
|45
|75.0
|2
|Бостон Брюинз
|26
|15
|2
|1
|0
|3
|5
|87-65
|39
|75.0
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|27
|16
|2
|1
|1
|0
|7
|89-78
|39
|72.2
|4
|Ванкувер Кэнакс
|29
|18
|1
|0
|0
|1
|9
|111-74
|39
|67.2
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|25
|15
|1
|0
|2
|2
|5
|92-60
|36
|72.0
|6
|Колорадо Эвеланш
|28
|16
|0
|1
|1
|1
|9
|100-87
|36
|64.3
|7
|Флорида Пантерз
|28
|15
|2
|0
|1
|1
|9
|85-73
|36
|64.3
|8
|Торонто Мэйпл Лифс
|26
|8
|3
|4
|1
|4
|6
|94-84
|35
|67.3
|9
|Даллас Старз
|27
|12
|2
|2
|1
|2
|8
|95-84
|35
|64.8
|10
|Виннипег Джетс
|27
|14
|2
|0
|1
|1
|9
|86-72
|34
|63.0
|11
|Детройт Ред Уингз
|28
|13
|2
|0
|0
|4
|9
|106-92
|34
|60.7
|12
|Нью-Йорк Айлендерс
|27
|9
|3
|1
|2
|5
|7
|83-87
|33
|61.1
|13
|Филадельфия Флайерз
|28
|11
|2
|2
|0
|3
|10
|85-76
|33
|58.9
|14
|Нэшвилл Предаторз
|29
|12
|3
|1
|0
|0
|13
|90-88
|32
|55.2
|15
|Вашингтон Кэпиталз
|25
|11
|1
|2
|1
|2
|8
|64-72
|31
|62.0
|16
|Каролина Харрикейнз
|28
|11
|3
|1
|0
|1
|12
|92-91
|31
|55.4
|17
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|30
|11
|2
|0
|0
|5
|12
|96-106
|31
|51.7
|18
|Нью-Джерси Дэвилз
|26
|12
|2
|0
|1
|0
|11
|92-95
|29
|55.8
|19
|Аризона Койотс
|28
|10
|1
|2
|0
|2
|13
|90-86
|28
|50.0
|20
|Эдмонтон Ойлерз
|26
|11
|1
|1
|0
|1
|12
|92-85
|27
|51.9
|21
|Питтсбург Пингвинз
|27
|11
|1
|0
|1
|2
|12
|79-71
|27
|50.0
|22
|Сент-Луис Блюз
|28
|11
|1
|1
|1
|0
|14
|80-94
|27
|48.2
|23
|Монреаль Канадиенс
|28
|5
|4
|3
|2
|1
|13
|76-97
|27
|48.2
|24
|Баффало Сэйбрз
|29
|11
|1
|0
|1
|2
|14
|84-96
|27
|46.6
|25
|Калгари Флэймз
|29
|8
|3
|0
|3
|1
|14
|87-104
|26
|44.8
|26
|Сиэтл Кракен
|30
|6
|2
|1
|3
|4
|14
|78-101
|25
|41.7
|27
|Миннесота Уайлд
|26
|9
|0
|1
|2
|2
|12
|81-88
|24
|46.2
|28
|Коламбус Блю Джекетс
|30
|8
|1
|0
|1
|4
|16
|87-106
|23
|38.3
|29
|Оттава Сенаторз
|23
|9
|1
|1
|0
|0
|12
|79-74
|22
|47.8
|30
|Сан-Хосе Шаркс
|29
|7
|2
|0
|3
|0
|17
|64-117
|21
|36.2
|31
|Анахайм Дакс
|27
|6
|3
|1
|0
|0
|17
|71-92
|20
|37.0
|32
|Чикаго Блэкхоукс
|28
|7
|2
|0
|1
|0
|18
|66-98
|19
|33.9
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|26
|15
|2
|1
|0
|3
|5
|87-65
|39
|75.0
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|27
|16
|2
|1
|1
|0
|7
|89-78
|39
|72.2
|3
|Флорида Пантерз
|28
|15
|2
|0
|1
|1
|9
|85-73
|36
|64.3
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|26
|8
|3
|4
|1
|4
|6
|94-84
|35
|67.3
|5
|Детройт Ред Уингз
|28
|13
|2
|0
|0
|4
|9
|106-92
|34
|60.7
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|27
|9
|3
|1
|2
|5
|7
|83-87
|33
|61.1
|7
|Филадельфия Флайерз
|28
|11
|2
|2
|0
|3
|10
|85-76
|33
|58.9
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|25
|11
|1
|2
|1
|2
|8
|64-72
|31
|62.0
|9
|Каролина Харрикейнз
|28
|11
|3
|1
|0
|1
|12
|92-91
|31
|55.4
|10
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|30
|11
|2
|0
|0
|5
|12
|96-106
|31
|51.7
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|26
|12
|2
|0
|1
|0
|11
|92-95
|29
|55.8
|12
|Питтсбург Пингвинз
|27
|11
|1
|0
|1
|2
|12
|79-71
|27
|50.0
|13
|Монреаль Канадиенс
|28
|5
|4
|3
|2
|1
|13
|76-97
|27
|48.2
|14
|Баффало Сэйбрз
|29
|11
|1
|0
|1
|2
|14
|84-96
|27
|46.6
|15
|Коламбус Блю Джекетс
|30
|8
|1
|0
|1
|4
|16
|87-106
|23
|38.3
|16
|Оттава Сенаторз
|23
|9
|1
|1
|0
|0
|12
|79-74
|22
|47.8
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|30
|14
|2
|4
|1
|4
|5
|105-73
|45
|75.0
|2
|Ванкувер Кэнакс
|29
|18
|1
|0
|0
|1
|9
|111-74
|39
|67.2
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|25
|15
|1
|0
|2
|2
|5
|92-60
|36
|72.0
|4
|Колорадо Эвеланш
|28
|16
|0
|1
|1
|1
|9
|100-87
|36
|64.3
|5
|Даллас Старз
|27
|12
|2
|2
|1
|2
|8
|95-84
|35
|64.8
|6
|Виннипег Джетс
|27
|14
|2
|0
|1
|1
|9
|86-72
|34
|63.0
|7
|Нэшвилл Предаторз
|29
|12
|3
|1
|0
|0
|13
|90-88
|32
|55.2
|8
|Аризона Койотс
|28
|10
|1
|2
|0
|2
|13
|90-86
|28
|50.0
|9
|Эдмонтон Ойлерз
|26
|11
|1
|1
|0
|1
|12
|92-85
|27
|51.9
|10
|Сент-Луис Блюз
|28
|11
|1
|1
|1
|0
|14
|80-94
|27
|48.2
|11
|Калгари Флэймз
|29
|8
|3
|0
|3
|1
|14
|87-104
|26
|44.8
|12
|Сиэтл Кракен
|30
|6
|2
|1
|3
|4
|14
|78-101
|25
|41.7
|13
|Миннесота Уайлд
|26
|9
|0
|1
|2
|2
|12
|81-88
|24
|46.2
|14
|Сан-Хосе Шаркс
|29
|7
|2
|0
|3
|0
|17
|64-117
|21
|36.2
|15
|Анахайм Дакс
|27
|6
|3
|1
|0
|0
|17
|71-92
|20
|37.0
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|28
|7
|2
|0
|1
|0
|18
|66-98
|19
|33.9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|27
|16
|2
|1
|1
|0
|7
|89-78
|39
|72.2
|2
|Нью-Йорк Айлендерс
|27
|9
|3
|1
|2
|5
|7
|83-87
|33
|61.1
|3
|Филадельфия Флайерз
|28
|11
|2
|2
|0
|3
|10
|85-76
|33
|58.9
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|25
|11
|1
|2
|1
|2
|8
|64-72
|31
|62.0
|5
|Каролина Харрикейнз
|28
|11
|3
|1
|0
|1
|12
|92-91
|31
|55.4
|6
|Нью-Джерси Дэвилз
|26
|12
|2
|0
|1
|0
|11
|92-95
|29
|55.8
|7
|Питтсбург Пингвинз
|27
|11
|1
|0
|1
|2
|12
|79-71
|27
|50.0
|8
|Коламбус Блю Джекетс
|30
|8
|1
|0
|1
|4
|16
|87-106
|23
|38.3
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|26
|15
|2
|1
|0
|3
|5
|87-65
|39
|75.0
|2
|Флорида Пантерз
|28
|15
|2
|0
|1
|1
|9
|85-73
|36
|64.3
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|26
|8
|3
|4
|1
|4
|6
|94-84
|35
|67.3
|4
|Детройт Ред Уингз
|28
|13
|2
|0
|0
|4
|9
|106-92
|34
|60.7
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|30
|11
|2
|0
|0
|5
|12
|96-106
|31
|51.7
|6
|Монреаль Канадиенс
|28
|5
|4
|3
|2
|1
|13
|76-97
|27
|48.2
|7
|Баффало Сэйбрз
|29
|11
|1
|0
|1
|2
|14
|84-96
|27
|46.6
|8
|Оттава Сенаторз
|23
|9
|1
|1
|0
|0
|12
|79-74
|22
|47.8
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|28
|16
|0
|1
|1
|1
|9
|100-87
|36
|64.3
|2
|Даллас Старз
|27
|12
|2
|2
|1
|2
|8
|95-84
|35
|64.8
|3
|Виннипег Джетс
|27
|14
|2
|0
|1
|1
|9
|86-72
|34
|63.0
|4
|Нэшвилл Предаторз
|29
|12
|3
|1
|0
|0
|13
|90-88
|32
|55.2
|5
|Аризона Койотс
|28
|10
|1
|2
|0
|2
|13
|90-86
|28
|50.0
|6
|Сент-Луис Блюз
|28
|11
|1
|1
|1
|0
|14
|80-94
|27
|48.2
|7
|Миннесота Уайлд
|26
|9
|0
|1
|2
|2
|12
|81-88
|24
|46.2
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|28
|7
|2
|0
|1
|0
|18
|66-98
|19
|33.9
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|30
|14
|2
|4
|1
|4
|5
|105-73
|45
|75.0
|2
|Ванкувер Кэнакс
|29
|18
|1
|0
|0
|1
|9
|111-74
|39
|67.2
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|25
|15
|1
|0
|2
|2
|5
|92-60
|36
|72.0
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|26
|11
|1
|1
|0
|1
|12
|92-85
|27
|51.9
|5
|Калгари Флэймз
|29
|8
|3
|0
|3
|1
|14
|87-104
|26
|44.8
|6
|Сиэтл Кракен
|30
|6
|2
|1
|3
|4
|14
|78-101
|25
|41.7
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|29
|7
|2
|0
|3
|0
|17
|64-117
|21
|36.2
|8
|Анахайм Дакс
|27
|6
|3
|1
|0
|0
|17
|71-92
|20
|37.0