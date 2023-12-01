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Нью-Йорк Айлендерс - Анахайм Дакс 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
14 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
Нью-Йорк Айлендерс
3-й период, 46'
2 : 3
Анахайм Дакс

  • 20:40
    1:0
    Кайл Палмьери
  • 26:32
    2:0
    Кейси Сизикас
0'
20'
40'
60'
  • 27:47
    2:1
    Трой Терри
  • 33:29
    2:2
    Адам Хенрик
  • 45:07
    2:3
    Сэм Кэррик
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Анахайм Дакс, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Анахайм Дакс
Анахайм
40РоссияврСемён Варламов
30РоссияврИлья Сорокин
25ШвециязщСебастьян Ахо
8КанадазщНоа Добсон
28РоссиязщАлександр Романов
2СШАзщМайк Райлли
41КанадазщРоберт Бортуццо
4КанадазщСамуэль Болдюк
13КанаданпМэтью Барзал
14КанаданпБо Хорват
27СШАнпАндерс Ли
21СШАнпКайл Палмьери
29СШАнпБрок Нельсон
18ШвециянпПьер Энгвалль
16КанаданпЖюльен Готье
44КанаданпЖан-Габриэль Пажо
10ШвециянпСимон Хольмстрём
15КанаданпКэл Клаттербак
53КанаданпКейси Сизикас
20СШАнпХадсон Фэшинг
36СШАврДжон Гибсон
1ЧехияврЛукаш Достал
60СШАзщДжексон ЛаКомбе
4СШАзщКэм Фаулер
46РоссиязщИлья Любушкин
34РоссиязщПавел Минтюков
7ЧехиязщРадко Гудас
5ФинляндиязщУрхо Вааканайнен
49СШАнпМакс Джонс
19СШАнпТрой Терри
91ШвециянпЛео Карлссон
17КанаданпАлекс Киллорн
20КанаданпБретт Лисон
16КанаданпРайан Строум
77СШАнпФрэнк Ватрано
14КанаданпАдам Хенрик
33ШвециянпЯкоб Сильверберг
26КанаданпБрок Макгинн
39КанаданпСэм Кэррик
44КанаданпРосс Джонстон
Главные тренеры
КанадаЛэйн Ламберт
СШАГрег Кронин
История личных встреч
16.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6Нью-Йорк Айлендерс
16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс7 : 1Анахайм Дакс
14.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3Анахайм Дакс
28.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 4Нью-Йорк Айлендерс
21.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 6 БАнахайм Дакс
26.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 0Нью-Йорк Айлендерс
20.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 0Анахайм Дакс
18.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
22.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 5 ОТАнахайм Дакс
12.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2Нью-Йорк Айлендерс
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3 ОТ
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 ОТ
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс7 : 3
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 5 ОТ
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Нью-Йорк Айлендерс
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 4
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Анахайм Дакс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Анахайм Дакс
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 Б
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 5
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс30 14 2 4 1 4 5 105-73 45 75.0
2 Бостон Брюинз26 15 2 1 0 3 5 87-65 39 75.0
3 Нью-Йорк Рейнджерс27 16 2 1 1 0 7 89-78 39 72.2
4 Ванкувер Кэнакс29 18 1 0 0 1 9 111-74 39 67.2
5 Лос-Анджелес Кингз25 15 1 0 2 2 5 92-60 36 72.0
6 Колорадо Эвеланш28 16 0 1 1 1 9 100-87 36 64.3
7 Флорида Пантерз28 15 2 0 1 1 9 85-73 36 64.3
8 Торонто Мэйпл Лифс26 8 3 4 1 4 6 94-84 35 67.3
9 Даллас Старз27 12 2 2 1 2 8 95-84 35 64.8
10 Виннипег Джетс27 14 2 0 1 1 9 86-72 34 63.0
11 Детройт Ред Уингз28 13 2 0 0 4 9 106-92 34 60.7
12 Нью-Йорк Айлендерс27 9 3 1 2 5 7 83-87 33 61.1
13 Филадельфия Флайерз28 11 2 2 0 3 10 85-76 33 58.9
14 Нэшвилл Предаторз29 12 3 1 0 0 13 90-88 32 55.2
15 Вашингтон Кэпиталз25 11 1 2 1 2 8 64-72 31 62.0
16 Каролина Харрикейнз28 11 3 1 0 1 12 92-91 31 55.4
17 Тампа-Бэй Лайтнинг30 11 2 0 0 5 12 96-106 31 51.7
18 Нью-Джерси Дэвилз26 12 2 0 1 0 11 92-95 29 55.8
19 Аризона Койотс28 10 1 2 0 2 13 90-86 28 50.0
20 Эдмонтон Ойлерз26 11 1 1 0 1 12 92-85 27 51.9
21 Питтсбург Пингвинз27 11 1 0 1 2 12 79-71 27 50.0
22 Сент-Луис Блюз28 11 1 1 1 0 14 80-94 27 48.2
23 Монреаль Канадиенс28 5 4 3 2 1 13 76-97 27 48.2
24 Баффало Сэйбрз29 11 1 0 1 2 14 84-96 27 46.6
25 Калгари Флэймз29 8 3 0 3 1 14 87-104 26 44.8
26 Сиэтл Кракен30 6 2 1 3 4 14 78-101 25 41.7
27 Миннесота Уайлд26 9 0 1 2 2 12 81-88 24 46.2
28 Коламбус Блю Джекетс30 8 1 0 1 4 16 87-106 23 38.3
29 Оттава Сенаторз23 9 1 1 0 0 12 79-74 22 47.8
30 Сан-Хосе Шаркс29 7 2 0 3 0 17 64-117 21 36.2
31 Анахайм Дакс27 6 3 1 0 0 17 71-92 20 37.0
32 Чикаго Блэкхоукс28 7 2 0 1 0 18 66-98 19 33.9
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз26 15 2 1 0 3 5 87-65 39 75.0
2 Нью-Йорк Рейнджерс27 16 2 1 1 0 7 89-78 39 72.2
3 Флорида Пантерз28 15 2 0 1 1 9 85-73 36 64.3
4 Торонто Мэйпл Лифс26 8 3 4 1 4 6 94-84 35 67.3
5 Детройт Ред Уингз28 13 2 0 0 4 9 106-92 34 60.7
6 Нью-Йорк Айлендерс27 9 3 1 2 5 7 83-87 33 61.1
7 Филадельфия Флайерз28 11 2 2 0 3 10 85-76 33 58.9
8 Вашингтон Кэпиталз25 11 1 2 1 2 8 64-72 31 62.0
9 Каролина Харрикейнз28 11 3 1 0 1 12 92-91 31 55.4
10 Тампа-Бэй Лайтнинг30 11 2 0 0 5 12 96-106 31 51.7
11 Нью-Джерси Дэвилз26 12 2 0 1 0 11 92-95 29 55.8
12 Питтсбург Пингвинз27 11 1 0 1 2 12 79-71 27 50.0
13 Монреаль Канадиенс28 5 4 3 2 1 13 76-97 27 48.2
14 Баффало Сэйбрз29 11 1 0 1 2 14 84-96 27 46.6
15 Коламбус Блю Джекетс30 8 1 0 1 4 16 87-106 23 38.3
16 Оттава Сенаторз23 9 1 1 0 0 12 79-74 22 47.8
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс30 14 2 4 1 4 5 105-73 45 75.0
2 Ванкувер Кэнакс29 18 1 0 0 1 9 111-74 39 67.2
3 Лос-Анджелес Кингз25 15 1 0 2 2 5 92-60 36 72.0
4 Колорадо Эвеланш28 16 0 1 1 1 9 100-87 36 64.3
5 Даллас Старз27 12 2 2 1 2 8 95-84 35 64.8
6 Виннипег Джетс27 14 2 0 1 1 9 86-72 34 63.0
7 Нэшвилл Предаторз29 12 3 1 0 0 13 90-88 32 55.2
8 Аризона Койотс28 10 1 2 0 2 13 90-86 28 50.0
9 Эдмонтон Ойлерз26 11 1 1 0 1 12 92-85 27 51.9
10 Сент-Луис Блюз28 11 1 1 1 0 14 80-94 27 48.2
11 Калгари Флэймз29 8 3 0 3 1 14 87-104 26 44.8
12 Сиэтл Кракен30 6 2 1 3 4 14 78-101 25 41.7
13 Миннесота Уайлд26 9 0 1 2 2 12 81-88 24 46.2
14 Сан-Хосе Шаркс29 7 2 0 3 0 17 64-117 21 36.2
15 Анахайм Дакс27 6 3 1 0 0 17 71-92 20 37.0
16 Чикаго Блэкхоукс28 7 2 0 1 0 18 66-98 19 33.9
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс27 16 2 1 1 0 7 89-78 39 72.2
2 Нью-Йорк Айлендерс27 9 3 1 2 5 7 83-87 33 61.1
3 Филадельфия Флайерз28 11 2 2 0 3 10 85-76 33 58.9
4 Вашингтон Кэпиталз25 11 1 2 1 2 8 64-72 31 62.0
5 Каролина Харрикейнз28 11 3 1 0 1 12 92-91 31 55.4
6 Нью-Джерси Дэвилз26 12 2 0 1 0 11 92-95 29 55.8
7 Питтсбург Пингвинз27 11 1 0 1 2 12 79-71 27 50.0
8 Коламбус Блю Джекетс30 8 1 0 1 4 16 87-106 23 38.3
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз26 15 2 1 0 3 5 87-65 39 75.0
2 Флорида Пантерз28 15 2 0 1 1 9 85-73 36 64.3
3 Торонто Мэйпл Лифс26 8 3 4 1 4 6 94-84 35 67.3
4 Детройт Ред Уингз28 13 2 0 0 4 9 106-92 34 60.7
5 Тампа-Бэй Лайтнинг30 11 2 0 0 5 12 96-106 31 51.7
6 Монреаль Канадиенс28 5 4 3 2 1 13 76-97 27 48.2
7 Баффало Сэйбрз29 11 1 0 1 2 14 84-96 27 46.6
8 Оттава Сенаторз23 9 1 1 0 0 12 79-74 22 47.8
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Колорадо Эвеланш28 16 0 1 1 1 9 100-87 36 64.3
2 Даллас Старз27 12 2 2 1 2 8 95-84 35 64.8
3 Виннипег Джетс27 14 2 0 1 1 9 86-72 34 63.0
4 Нэшвилл Предаторз29 12 3 1 0 0 13 90-88 32 55.2
5 Аризона Койотс28 10 1 2 0 2 13 90-86 28 50.0
6 Сент-Луис Блюз28 11 1 1 1 0 14 80-94 27 48.2
7 Миннесота Уайлд26 9 0 1 2 2 12 81-88 24 46.2
8 Чикаго Блэкхоукс28 7 2 0 1 0 18 66-98 19 33.9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс30 14 2 4 1 4 5 105-73 45 75.0
2 Ванкувер Кэнакс29 18 1 0 0 1 9 111-74 39 67.2
3 Лос-Анджелес Кингз25 15 1 0 2 2 5 92-60 36 72.0
4 Эдмонтон Ойлерз26 11 1 1 0 1 12 92-85 27 51.9
5 Калгари Флэймз29 8 3 0 3 1 14 87-104 26 44.8
6 Сиэтл Кракен30 6 2 1 3 4 14 78-101 25 41.7
7 Сан-Хосе Шаркс29 7 2 0 3 0 17 64-117 21 36.2
8 Анахайм Дакс27 6 3 1 0 0 17 71-92 20 37.0

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